Złoty traci do głównych walut: EUR, USD, CHF

Złoty w czwartek ok. godz. 8 rano tracił w stosunku do głównych walut. Euro kosztowało niemal 4,33 zł, dolar 4,03 zł, a frank szwajcarski 4,56 zł.

W stosunku do euro złoty tracił 0,16 proc., do niemal 4,33 zł, a względem dolara 0,22 proc., do 4,03 zł. Do franka szwajcarskiego tracił 0,30 proc. i waluta ta kosztowała 4,56 zł.

Polska waluta w środę po południu zyskiwała w stosunku do głównych walut. Po godzinie 17 euro kosztowało 4,32 zł, dolar 4,02 zł, a frank 4,55 zł

pap, jb