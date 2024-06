"Polski rząd realizuje interesy obcego państwa"

Mamy w tej chwili sytuację dramatyczną. Polski rząd od wielu miesięcy realizuje interesy obcego państwa – powiedział w Telewizji wPolsce prof. Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Gościem redaktora Tadeusza Płużańskiego był były wicepremier i szef MKiDN, prof. Piotr Gliński. Ocenił sytuację polityczną i gospodarczą Polski po objęciu rządów przez Donalda Tuska.

Dodał, że „to nie tylko brak ambicji rozwojowych, to również takie meldowanie niemieckim nadzorcom, że będziemy bardzo usłużnie realizowali ich politykę”.

” My, jako polscy politycy odpowiedzialni, wypowiadaliśmy się za obroną granicy polsko-białoruskiej, to byliśmy atakowani przez panią Holland, Tuska i wszystkie elity jako ludzie, którzy „nie mają serca”, nie rozumieją, że trzeba pomóc „biednym ludziom”. To skandaliczne, nikczemne ataki na ludzi, którzy odpowiedzialnie bronili naszej wspólnoty, bronili Polski i bronili naszych granic. Jeżeli mielibyśmy się tego pozbawić, to funkcjonowanie narodu w ogóle nie miałoby sensu, niechby wtedy w Berlinie już sterowali wszystkimi - dodał profesor Gliński.