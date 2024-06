Chiny. Prezydent ratuje polski drób przed bankructwem

W obecności prezydenta Andrzeja Dudy i przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga podpisano w poniedziałek w Pekinie kilka porozumień gospodarczych, w tym ważne porozumienie w sprawie eksportu polskiego drobiu. Zakłada ono, że jedno ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nie wyłączy z eksportu całego polskiego rynku drobiarskiego.

Andrzej Duda, który przebywa z kilkudniową wizytą w Chinach, w poniedziałek spotkał się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem.

Prezydent ocenił, że jego obecność w Pekinie jest bardzo ważna i symboliczna. „W sierpniu przyszłego roku zakończę misję jako prezydent RP w głębokim poczuciu, że ta wizyta przyczynia się do dalszego budowania relacji pomiędzy Polską a Chinami. Mam nadzieję, że te relacje będą budowane także w przyszłości” - podkreślił. Jak dodał, polsko-chińskie relacje od 75 lat są oparte na „wspólnych ideałach i dobrze pojętych interesach”.

Handel

Prezydent mówił o idei Pasa i Szlaku – polegającej na stworzeniu szlaków komunikacyjnych umożliwiających dostawy chińskich towarów do Europy, a także eksport dóbr z Europy do Chin. W jego ocenie daje ona ogromną szansę na rozwój w znaczeniu gospodarczym i międzyludzkim.

Polska i Chiny przyczyniają się do „umacniania światowego pokoju i zdążają do budowania pokoju tam, gdzie dzieją się sytuacje niespokojne” - oświadczył Duda.

Wyraził nadzieję, że działania Polski w ramach przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku przyczynią się umocnienia relacji między Wspólnotą a Chinami. Prezydent zaprosił też przewodniczącego ChRL do złożenia wizyty w Polsce.

Do przodu!

Xi Jinping zwrócił uwagę, że w 2024 roku przypada 75. rocznica ustanowienia relacji dyplomatycznych między Polską a Chinami. Wizyta prezydenta Dudy pozwala podsumować dotychczasowe doświadczenia, ale i „pójść do przodu ramię w ramię” - ocenił.

Polska jest ważnym krajem Europy i ważnym członkiem Unii Europejskiej. Jest jednym z pierwszych krajów, który uznał nowe Chiny. Przez 75 lat nasze relacje bilateralne wzrastały w sposób stały, cały czas nadawaliśmy nową żywotność naszej tradycyjnej przyjaźni - mówił.

Chiński przywódca wspomniał też o ustanowionym w 2016 r. kompleksowym partnerstwie strategicznym między Chinami i Polską.

Odpowiedź Chin

„Chiny wyrażają gotowość do współpracy z Polską na rzecz pokojowego współistnienia, opartego na naszych relacjach dyplomatycznych. Chcemy pójść do przodu z naszą przyjaźnią, chcemy wznieść nasze relacje na jeszcze wyższy poziom, aby zapewnić większą stabilność i pewność w ciągle zmieniającym się, niespokojnym świecie” - oświadczył przewodniczący ChRL.

Chiny - Polska. Aż 5 ważnych umów dla gospodarki

W obecności prezydentów obu krajów podpisano pięć porozumień:

-> w sprawie promowania dwustronnej współpracy w handlu,

-> w sprawie promowania dwukierunkowej współpracy inwestycyjnej,

-> w sprawie planu pracy w zakresie wyznaczania stref i regionalizacji w odniesieniu do HPAI,

-> w sprawie wymagań w zakresie inspekcji i kwarantanny fasoli eksportowanej z Polski do Chin, a także

->w sprawie opracowania słownika chińsko-polskiego i polsko-chińskiego.

Za szczególnie ważne uważa się uznanie przez władze ChRL regionalizacji w odniesieniu do występowania ognisk HPAI. Obecnie wystąpienie choroby w dowolnym regionie kraju skutkuje zakazem eksportu produktów drobiarskich z całej Polski.

Prezydent ratuje polski drób przed bankructwem

Zakażenia wirusami HPAI najczęściej występują w okresie od jesieni do wiosny, co w głównej mierze pokrywa się z sezonem migracji dzikich ptaków, na których trasie leży Polska. Do zakażenia ptactwa hodowlanego dochodzi przez kontakt z odchodami chorego osobnika.

Żeby utrzymać status kraju wolnego od tej choroby, od ostatniego zachorowania muszą upłynąć trzy miesiące.

Dzięki podpisanej umowie zakazu handlu związane z występowaniem HPAI będą miały zastosowanie tylko do regionów, w których potwierdzono zachorowania u drobiu. W ten sposób producenci unikną potencjalnych strat ekonomicznych związanych z występowaniem tej choroby.

Komentarz ambasadora RP w Chinach

Polska będzie czwartym państwem świata, wobec którego Chiny zastosują regionalizację HPAI. To otwarcie drogi do masowej sprzedaży polskiego drobiu i do wielkich zarobków dla naszego sektora drobiowego - pisze Ambasador RP w Chinach To efekt prowadzonych do ostatnich chwil negocjacji i wspólnych działań Ambasady i jej radczyni rolnej Magdaleny Czechońskiej @BPM_KPRP i @MRiRW_GOV_PL @czerniak_jacek oraz bardzo dobrej woli strony chińskiej. Do końca roku mamy zawrzeć szczegółowe porozumienie - podsumowuje.

Pekin / autor: PAP

pap, jb