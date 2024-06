Bez wizy do Chin? Zobacz jak działa nowy ruch

Ruch bezwizowy dla obywateli Polski, umożliwiającej wjazd i pobyt na terytorium ChRL do 15 dni, będzie obowiązywał od 1 lipca bieżącego roku do końca 2025 roku - poinformowała we wtorek rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning podczas briefingu prasowego.

O jednostronnym zniesieniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski powiadomiono w poniedziałek w związku z wizytą prezydenta Andrzeja Dudy w Chinach. Tego dnia Duda spotkał się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem, premierem Li Qiangiem i przewodniczącym Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (parlamentu) Zhao Lejim.

Wizy do Chin zniesione. Pobyt do 15 dni

Polska wyróżniona

„W celu dalszego promowania wymiany osób między Chinami a innymi krajami, Chiny postanowiły rozszerzyć zakres krajów objętych ruchem bezwizowym i wdrożyć politykę bezwizową na zasadzie próbnej dla posiadaczy zwykłych paszportów Nowej Zelandii, Australii i Polski” - powiedziała Mao Ning.

15 dni bez wiz

„W okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. posiadacze zwykłych paszportów wyżej wymienionych krajów, którzy przyjeżdżają do Chin w celach biznesowych, turystycznych, odwiedzają krewnych i przyjaciół oraz przejeżdżają przez terytorium Chin na okres nie dłuższy niż 15 dni, mogą wjechać do Chin bez wiz” - wyjaśniła rzeczniczka, dodając, że nie nastąpiły zmiany w stosunku do innych typów wiz.

Polska jest obecnie w gronie 15 państw objętych tym programem.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak

