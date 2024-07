Szok! Co czwarte kupione u nas auto to marka premium

Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony wzrosła o 19,58 proc. r/r i wyniosła 56 942 szt. w czerwcu 2024 r. (wzrost o 17,57 proc. m/m), podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK.

Liczba rejestracji nowych aut rośnie od ponad roku

„W czerwcu bieżącego roku zaobserwowano kolejny wzrost liczby rejestracji aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t. To już czternasty z rzędu miesięczny wzrost sprzedaży rok do roku. Pierwsze półrocze 2024 roku polski rynek sprzedaży nowych samochodów osobowych zakończył w wynikiem wyższym o ponad 16 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Samochody marek premium uzyskały rezultat o prawie 23 proc. lepszy niż rok wcześniej. To pozwoliło im na uzyskanie udziału w rynku w wysokości niemal 24 proc.” - czytamy w komunikacie.

Kupują głównie firmy

Dane skumulowane (309 819 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2024 roku o 14,65 proc., podano także.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w czerwcu 2024 roku zarejestrowano w Polsce 50 217 samochodów osobowych, o 20,77 proc. (8 636 szt.) więcej niż rok wcześniej oraz o 15,05 proc. (+6 568 szt.) więcej niż w maju 2024 r. W I półroczu 2024 roku zarejestrowano 276 945 nowych samochodów osobowych, o tj. 16,04 proc. więcej r/r (+38 272 szt.). W czerwcu 2024 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 28,5 proc. Udział firm osiągnął poziom 71,5 proc.

Toyota i Skoda – najpopularniejsze marki

Poinformowano, że największą liczbę rejestracji wśród samochodów osobowych zaobserwowano w stosunku do marki Toyota - 7 626 sztuk (wzrost o 18,94 proc. r/r). Wśród innych producentów wskazano m.in. Skodę - 4 tys. 750 szt. oraz Volkswagena - 3 tys. 704 szt. więcej.

Wśród najczęściej kupowanych modeli samochodów osobowych znalazły się: Toyota Corolla której sprzedano 13 955 szt.(wzrost o 32,56 proc. r/r), Skoda Octavia - 11 313 szt. (wzrost o 47,04 proc. r/r) oraz Toyota Yaris Cross - 8 038 szt. (wzrost o 10,75 proc. r/r). Dodano, że Toyote Yaris Cross rejestrują najczęściej osoby indywidualne, a Toyota Corolla dominuje wśród firm.

40 proc. więcej kupionych aut dostawczych

Na rynku samochodów dostawczych w ub. miesiącu w Polsce zarejestrowano 6 725 samochodów, o 40,63 proc. (+1 943 szt.) więcej niż w maju br. i o 11,4 proc. (+689 szt.) więcej niż przed rokiem. W 2024 roku zarejestrowano łącznie 32 874 auta dostawcze, o 4,2 proc. (1 327 szt.) więcej r/r.

W przypadku samochodów dostawczych, liczba pojazdów zarejestrowanych w czerwcu wyniosła 6 725 i wzrosła o 11,4 proc. r/r oraz o 40,65 proc. m/m. Najczęściej rejestrowano samochody marki Renault - 6 894 szt. (wzrost o 0,7 proc. r/r), Ford z wynikiem rejestracji 4 495 pojazdów (spadek 4,14 proc. r/r) oraz Fiat z sumą 3 752 aut (2,68 proc. więcej r/r).

Wśród modeli samochodów dostawczych w br. dominowały Renault Master z liczbą 4 783 szt. (spadek o 10,91 proc. r/r), Iveco Daily - 2 923 szt. (wzrost 10,93 proc. r/r) oraz Fiat Ducato - 2 609 szt. (wzrost o 4,91 proc. r/r).

Prognoza Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar na cały 2024 rok zakłada rejestrację około 530 tys. samochodów osobowych i 68 tys. sztuk samochodów dostawczych.

ISBnews, PAP, sek

