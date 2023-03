Co czwarte auto w Europie będzie elektryczne do 2030 roku

Udział samochodów elektrycznych w całkowitej sprzedaży nowych pojazdów w Europie wyniesie 24 proc. do 2030 roku, wynika z 23. edycji raportu KPMG pt. „Global Automotive Executive Survey”. To ponad dwukrotny spadek wobec badania z 2021 roku, kiedy dyrektorzy motoryzacyjni z Europy szacowali, że samochody elektryczne mogą osiągnąć nawet 49 proc. udziału na europejskim rynku do 2030 roku

Jednocześnie 70 proc. kadry zarządzającej firmami motoryzacyjnymi jest zdania, że do 2030 roku ceny samochodów elektrycznych (bez dopłat) zrównają się z cenami samochodów spalinowych. Z tego 9 proc. uważa, że to zrównanie już nastąpiło, 24 proc. oczekuje go do roku 2025, a 37 proc. do roku 2030.

80 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej firmami motoryzacyjnymi w Europie jest przekonanych, że w ciągu najbliższych pięciu lat przemysł motoryzacyjny odnotuje istotny wzrost rentowności. Jednocześnie przed branżą nadal pojawiają się wyzwania związane z dostawami komponentów do produkcji samochodów. 75 proc. przedstawicieli firm motoryzacyjnych z Europy obawia się, że inflacja i wysokie stopy procentowe będą miały negatywny wpływ na ich działalność w 2023 roku, wynika także z badania.

Chociaż oczekiwania dotyczące zarówno europejskiej, jak i światowej sprzedaży pojazdów elektrycznych w 2030 roku stały się obecnie bardziej realistyczne, to producenci samochodów zapowiedzieli zainwestowanie ponad 500 mld USD w programy EV, a zgodnie z szacunkami w ciągu najbliższych czterech lat na światowym rynku może pojawić się aż 160 nowych modeli samochodów elektrycznych. O udział w tym rynku walczy ponad 50 nowych producentów - powiedział partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, lider doradztwa dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna, cytowany w komunikacie.

„Niezmiennie dużym wyzwaniem związanym z upowszechnieniem pojazdów elektrycznych jest rozwój infrastruktury do ładowania samochodów z takim napędem. Od 2016 roku liczba sprzedanych na rynku UE samochodów elektrycznych wzrosła 17-krotnie, podczas gdy w tym samym czasie liczba ogólnodostępnych punktów ładowania zwiększyła się 6-krotnie. 2/3 światowych menedżerów z sektora motoryzacyjnego uważa, że maksymalnie 30 minut to akceptowalny przez użytkowników czas oczekiwania na naładowanie baterii do poziomu minimum 80 proc.” - dodał partner w Dziale Doradztwa Podatkowego w zespole doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Przemysław Szywacz.

Nie zmienia się przekonanie menedżerów branży motoryzacyjnej, że do 2030 roku większość zakupów nowych samochodów będzie dokonywanych online. W najnowszej edycji badania wskazało tak 78 proc. badanych, tyle samo co rok wcześniej.

Europa jest pod tym względem trochę bardziej powściągliwa, uważa tak 73 proc. menedżerów z Europy, w porównaniu do ponad 90 proc. w Azji i ponad 80 proc. w USA - powiedział starszy menedżer w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce Andrzej Musiał podczas prezentacji raportu.

Jak podkreślił, 62 proc. menedżerów branży motoryzacyjnej na świecie, ale już tylko 49 proc. w Europie, w porównaniu do 73 proc. w USA i 78 proc. w Azji, wyraża zdecydowane przekonanie, że konsumenci będą skłonni płacić miesięczne opłaty abonamentowe za usługi oprogramowania i zaawansowane systemy wspomagania kierowcy.

Menedżerowie z firm motoryzacyjnych na świecie zapytani o technologie, w które chętnie zainwestowaliby dodatkowe środki przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową wskazali: nowe technologie napędów elektrycznych (23 proc.), zaawansowane systemy wspomagające kierowcę oraz software i hardware do pojazdów autonomicznych (18 proc.), inteligentne systemy pokładowe (18%) oraz inne zaawansowane technologie komputerowe (17 proc.).

Raport KPMG pt. „23rd Annual Global Automotive Executive Survey” powstał na podstawie badania przeprowadzanego w październiku 2022 r. wśród 915 przedstawicieli kadry zarządzającej w firmach motoryzacyjnych i branżach pokrewnych w 30 krajach na świecie.

ISBNews/or