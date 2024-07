AI to dla handlu rewolucja taka jak internet

Przychody sieci handlowych mogą wzrosnąć o 10 proc. dzięki wykorzystaniu narzędzi opartych o generatywną sztuczną inteligencję (Gen AI), wynika z analiz Bain & Company. Największy potencjał na zwiększenie sprzedaży ma wykorzystanie sztucznej inteligencji przy usprawnieniu procesu wyszukiwania produktów, stworzeniu spersonalizowanego asystenta zakupów czy też skuteczniejszych rekomendacjach zakupowych.

Według ekspertów firmy doradczej, wiele firm będących liderami technologicznymi w branży już odniosło sukcesy w personalizacji doświadczeń zakupowych klientów poprzez wykorzystanie rozwiązań opartych o generatywną sztuczną inteligencję, a efektem ich wdrażania była nie tylko poprawa zyskowności poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych, ale także wzrost przychodów ze sprzedaży. Potencjał zastosowania generatywnej sztucznej inteligencji nie ogranicza się też tylko do personalizacji doświadczeń zakupowych i komunikacji sprzedawcy z klientem - może pomóc zwiększyć produktywność także w obszarze marketingu.

„Wiodące sieci handlowe od pewnego czasu testują rozwiązania oparte na generatywnej sztucznej inteligencji i już widzą znaczne korzyści płynące z jej wykorzystania. Znajdujemy się dziś u progu rewolucji w handlu podobnej do czasów, gdy upowszechnił się Internet. Wyzwaniem pozostaje teraz wdrożenie wypracowanych rozwiązań na większą skalę. Firmy, które najlepiej wykorzystają zaawansowane rozwiązania oparte o AI na potrzeby rozwoju działalności, wygrają wyścig z konkurencją” - powiedział partner Bain & Company Patryk Rudnicki.

„Sprzedawcy detaliczni eksperymentowali już z narzędziami AI usprawniającymi działania marketingowe, jednak dopiero teraz widzimy skalę możliwości w tym zakresie. Najwięcej mogą zyskać te firmy, które postawią na automatyzację generowania materiałów marketingowych. Generatywna AI nie tylko tłumaczy na inne języki, ale także tworzy i dostosowuje treści, redagując je zgodnie z przeznaczeniem” - dodał.

Według ekspertów Bain & Company, duży potencjał na wykorzystanie AI drzemie także w automatyzacji prowadzenia mediów społecznościowych oraz tworzeniu dynamicznych i spersonalizowanych stron internetowych, a wprowadzenie tego typu rozwiązań może zapewnić wzrost produktywności w marketingu o 30-40 proc.

Tworzenie oprogramowania to kolejny obszar, w którym wykorzystanie sztucznej inteligencji przynosi obiecujące rezultaty. Według analiz Bain & Company, sieci detaliczne mogą poprawić wydajność o 25-40 proc. w wybranych aktywnościach dzięki wdrożeniu narzędzi, które pozwalają zautomatyzować zadania związane z kodowaniem.

„Sztuczna inteligencja znacząco wpłynie na najważniejsze procesy tworzenia i kontroli oprogramowania. Nowe narzędzia pozwolą zautomatyzować wyszukiwanie błędów w kodzie, a także pomogą w wykryciu luk w zabezpieczeniach. Inwestycja w AI to atrakcyjna ścieżka do zwiększenia produktywności i ograniczenia ryzyka pod warunkiem zachowania odpowiedniego podejścia do zarządzania sztuczną inteligencją w firmie” - skomentował partner Bain & Co.