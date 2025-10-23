Wrześniowe zakupy wyraźnie droższe

Średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła we wrześniu o 5,43 zł (1,71 proc.) w skali miesiąca i wyniosła 323,03 zł - wynika z raportu ASM SFA. Zwrócono uwagę, że sieci handlowe zaczynają już przygotowywać się do sezonu przedświątecznego.

Jak wynika z raportu Koszyk Zakupowy ASM SFA, we wrześniu wzrost cen odnotowano w 10 na 13 zbadanych sieci handlowych. W pozostałych trzech ceny badanych produktów były niższe niż w sierpniu. Średnio najbardziej zdrożał koszyk zakupowy w sieci Selgros Cash & Carry (o 5,96 proc.), natomiast najbardziej staniał w Kauflandzie (o 1,44 proc.).

Wyraźne odbicie cen w górę

Zgodnie z analizą najtaniej zakupy wchodzące w skład koszyka można było zrobić w Auchan; tylko w tej jednej sieci jego cena nie przekroczyła 300 zł i wyniosła 286,58 zł. To 2 grosze (0,01 proc.) więcej niż w sierpniu. Na drugim miejscu znalazła się sieć Makro Cash & Carry, w której ten sam zestaw produktów był o 16,30 zł droższy, a na trzecim był E.Leclerc, gdzie cena była wyższa o 18,67 zł. Najwięcej za raportowany zestaw produktów trzeba było zapłacić w sieci Netto - 354,17 zł. Wśród tradycyjnych sieci, najtańsze zakupy można było zrobić w hipermarketach gdzie średnia cena koszyka zakupowego wyniosła 307,78 zł.

„Wrzesień przyniósł wyraźne odbicie cen po spokojniejszym sierpniu. Widać, że sieci zaczynają przygotowywać się na wzrost kosztów operacyjnych w czwartym kwartale oraz na sezon przedświąteczny. To z kolei przekłada się na droższe produkty codziennego użytku. Podwyżki w chemii gospodarczej i kosmetykach – w tym nawet o 8 proc. – mogą wynikać z rosnących kosztów surowców oraz transportu. To segment, który reaguje szybciej na zmiany kosztów produkcji niż żywność. Dla konsumentów oznacza to, że w nadchodzących miesiącach mogą częściej szukać zamienników lub produktów marek własnych” - wskazał Kamil Kruk z ASM SFA, cytowany w raporcie.

Z analizy wynika, że jeśli do koszyka zakupowego trafiłby produkty ze sklepów, w których są one najtańsze, to wówczas trzeba byłoby za niego zapłacić 248 zł, czyli o 7,17 zł więcej niż w sierpniu. Gdyby kupić je tam, gdzie są one najdroższe, to trzeba byłoby zapłacić 385,33 zł (o 6,14 zł więcej niż miesiąc wcześniej). Zwrócono uwagę, że różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem wyniosła tym samym 137,33 zł, czyli o 1,03 zł mniej niż miesiąc wcześniej.

Najbardziej podrożały płyn do WC, szampon do włosów i herbata

We wrześniu wśród 15 produktów o największym znaczeniu dla konsumentów, najbardziej w ujęciu miesiąc do miesiąca podrożał płyn do WC (o 7,12 proc.), szampon do włosów (o 5,86 proc.) i herbata (o 4,55 proc.). Cena spadła jedynie w przypadku żelu pod prysznic (o 0,82 proc.).

W badaniu przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się? najpopularniejsze artykuły z kategorii: nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne. Przebadano ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych - zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie objęło porównanie cen analogicznych produktów tych samych marek i o tych samych gramaturach z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych hybrydowych.

PAP, sek

