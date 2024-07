A jednak będą cięcia? MON zaprzecza... szefowi MON!

Od rana trwa burza wokół ujawnionego przez Telewizję Republika dokumentu MON, mówiącego o cięciach budżetowych na obronę! Rząd Donalda Tuska ma ograniczyć finansowanie wojska o niemal połowę!

Przypomnijmy: Były szef MON Mariusz Błaszczak na platformie X poinformował o „sabotażu” jakiego wobec wojska ma się dopuścić premier Donald Tusk!

Błaszczak przytacza doniesienia Telewizji Republika, która miała dotrzeć do utajnionego dokumentu MON, z którego wynika, iż rząd planuje… potężne cięcia wydatków na obronność!

[Rządzący] planują obniżenie wydatków na obronność: o 9% w 2025 r. o 11% w 2026 r. o 30% w 2027 r. o 44% w 2028 r. To cios w nasze bezpieczeństwo! Oczekujemy natychmiastowych wyjaśnień!

TV Republika przytacza informację o tajnym dokumencie, z którego wynika, iż ”MON planuje ograniczyć wydatki na obronność o 25 proc. (o ok. 57 mld złotych) w latach 2025-2028„.

Negatywnie do dokumentu miał odnieść się sam szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła!

W mediach społecznościowych resort obrony narodowej opublikował oświadczenie w sprawie fałszywych informacji o planowanych cięciach wydatków na obronność.

Czytamy w nim, m.in.:

MON nie planuje żadnych cięć budżetowych w wysokości 57 miliardów PLN. W rzeczywistości, w przyszłym roku planujemy zwiększenie budżetu na armię o 10%, co jest elementem długoterminowej strategii bezpieczeństwa narodowego, mającej na celu wzmocnienie naszych sił zbrojnych w obliczu obecnych zagrożeń geopolitycznych.

Rozpowszechnianie niezweryfikowanych i fałszywych informacji przez media jest nieodpowiedzialne i szkodliwe. Apelujemy do wszystkich mediów o rzetelność i dokładne sprawdzanie faktów przed publikacją. Fałszywe informacje mogą wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa publicznego i wprowadzać niepotrzebny chaos - napisano w oświadczeniu MON.

Przed południem do siedziby resortu obrony wkroczyli posłowie PiS - Andrzej Śliwka, Paweł Jabłoński i Michał Moskal, którzy przeprowadzają tam poselską interwencję…

…która bardzo szybko wykazała niewiedzę szefa MON lub mijanie się przezeń z prawdą! Jak bowiem przekazał posłom dyrektor generalny MON - dokument, o którym mówiła telewizja, faktycznie istnieje!

Jak wskazał poseł Śliwka:

Mamy potwierdzenie od dyrektora generalnego MON, że pismo z MON do Sztabu Generalnego o cięciach w wysokości 57 mld złotych na polskie bezpieczeństwo to nie jest fake news.

Potwierdził to też poseł Jabłoński:

Potwierdzono to wreszcie na konferencji prasowej, zorganizowanej przez… samych oficerów Sztabu Generalnego!

Oficerowie sugerują, że dokument jest „standardowym” dla prac nad budżetem, jednak wątpliwości pozostają!

Jak powiedział po konferencji poseł PiS Radosław Fogiel:

Sztab Generalny właśnie potwierdził na konferencji prasowej, że taki projekt - przewidujący cięcia wydatków - do nich trafił z MON. Potwierdził to też dyrektor generalny ministerstwa podczas kontroli poselskiej.

Do dokumentu odniósł się były premier Mateusz Morawiecki. Jak wskazał na platformie X:

Zgodnie z doniesieniami medialnymi rząd @donaldtusk planuje zmniejszyć wydatki na obronność aż o 57 miliardów złotych w latach 2025-2028. To redukcja funduszy na cele obronne aż o 25%! Oczywiście teraz trwa akcja odwracania kota ogonem, ale każdy, kto ma odrobinę dobrej woli widział dokumenty w Internecie.

Jak dodał były premier:

Zagrożone mają być zakupy nowoczesnego uzbrojenia, a także realizacja „Tarczy wschód” - niedawno szumnie ogłaszanej przez Donalda Tuska. Dziś, kiedy Rosja kontynuuje agresję na Ukrainę i zagraża całej Europie, kiedy przeciw Polsce prowadzone są działania hybrydowe, my sami wyrzekamy się powiększania potencjału obronnego?

Morawiecki przestrzega obecny rząd przed takim działaniem:

Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, będzie to oznaczać potężny cios w bezpieczeństwo Polski. To działanie godzące w polską rację stanu i skrajne lekceważenie naszego wspólnego bezpieczeństwa i przyszłości. To skandal i absurd.