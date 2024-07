Katastrofa budżetu wojska? Medialne dementi rządu

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański w mediach społecznościowych zaprzeczyli doniesieniom o rządowych planach radykalnej redukcji wydatków na obronność. Politycy PiS uznają te wyjaśnienia za niedostateczne.

Po opublikowaniu przez TV Republika w czwartek rano informacji o domniemanych planach wybuchła burza.

Politycy PiS domagają się pilnych wyjaśnień od szefa MON.

»» O doniesieniach o redukcji wydatków zbrojeniowych czytaj więcej tutaj:

Tusk okaleczy armię? „Cięcia o niemal 50 proc.”

Na wypowiedzi byłego ministra obrony narodowej Mariusz Błaszczaka, który w mediach społecznościowych stwierdził: „Sabotaż w wykonaniu rządu Tuska”, zareagował Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON.

To o czym pisze dzisiaj poseł @mblaszczak to kłamstwo. Według naszych planów wydatki na obronność wzrosną o co najmniej 10% w porównaniu do tegorocznego budżetu. Proszę nie powtarzać kłamstw i nie opierać się na niejasnych źródłach. Nasi przeciwnicy, szczególnie na wschodzie, tylko na to czekają.