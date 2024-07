Sondaż exit poll: Francuzi wybrali lewicę

Wygląda na to, że wybory parlamentarne we Francji wygrała lewica skupiona w Nowym Froncie Ludowym - wynika z sondażu exit poll. Lewicowa koalicja uzyska od 172 do 215 mandatów. Drugie miejsce zajął ruch skupiony wokół prezydenta Emmanuela Macrona. Trzecie przypadło Zjednoczeniu Narodowemu.

Druga tura przyspieszonych wyborów parlamentarnych miała zadecydować, czy uznawana powszechnie za skrajnie prawicowe ugrupowanie Marine Le Pen, które prowadziło po pierwszej turze, zdoła uzyskać większość bezwzględną w parlamencie - co najmniej 289 mandatów - i utworzyć rząd.

Wszystko na to wskazuje, że ta sztuka i tym razem się nie powiodła. Z sondażu exit poll wynika, że pierwsze miejsce zajęła lewicowa koalicja, choć nie ma ona większości bezwzględnej.

Drugie miejsce zajął ruch Macrona, który ma otrzymać od 150 do 180 mandatów.

Zjednoczeniu Narodowemu przypadło trzecie miejsce z wynikiem od 132 do 152 mandatów.

Zwolennicy Zjednoczenia Narodowego miny mieli nietęgie / autor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/PAP

W pierwszej turze wyborów parlamentarnych, która odbyła się 30 czerwca, pierwsze miejsce zajęło Zjednoczenie Narodowe, która wraz z koalicjantami osiągnęła wynik 33,14 procent i był to pierwszy przypadek zwycięstwa skrajnie prawicowego ugrupowania od czasu zakończenia drugiej wojny światowej.

bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Budżet państwa - jesień będzie gorąca

Polska na straży bezpieczeństwa paliwowego… Niemiec!

Zapukają do Twojego domu i sprawdzą. Nowy obowiązek

Triumf Polski! Gazprom zapłaci rekordową karę