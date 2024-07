Francja wybiera. Czy partia Le Pen zdobędzie władzę?

Rozpoczęła się druga tura wyborów parlamentarnych we Francji. W pierwszej najwięcej głosów uzyskali kandydaci Zjednoczenia Narodowego (RN) określanego jako skrajnie prawicowe. W drugiej turze partia Marine Le Pen chce zdobyć tyle miejsc w parlamencie, ile potrzeba do utworzenia rządu. Czy jej się to uda?

Wybory odbywają się według ordynacji większościowej. Po pierwszej turze 76 kandydatów już zapewniło sobie mandat, w drugiej turze Francuzi wybierają 501 deputowanych spośród około 1100 kandydatów. W większości okręgów (ponad 400) pojedynek rozegra się między dwoma kandydatami, w około 90 - między trzema.

Kiedy wyniki?

Lokale wyborcze otworzono o godz. 8 rano. Zostaną zamknięte o godz. 18 w mniejszych miejscowościach i o godz. 20 w dużych miastach, w tym w Paryżu. Po godz. 20 ogłoszone zostaną prognozy exit polls. Końcowe wyniki poda MSW w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Co mówią sondaże?

Sondaże zapowiadają wygraną Zjednoczenia Narodowego, ale raczej bez większości bezwzględnej wynoszącej 289 miejsc. Ostatnie badanie ośrodka Ipsos, opublikowane w piątek, wskazywało, że RN może wraz z częścią prawicowej partii Republikanie liczyć na 170-205 mandatów. Ostateczny wynik, jak podkreślili autorzy sondażu, zależeć będzie od mobilizacji wyborców, praktycznie w każdym okręgu.

Pewne jest przy tym, że jego partia Zjednoczenie Narodowe będzie największą siłą w niższej izbie parlamentu. Na dalszych miejscach znajdą się: sojusz partii lewicowych - Nowy Front Ludowy (145-175 miejsc według sondażu Ipsos) i centrowe partie skupione wokół prezydenta Emmanuela Macrona (118-148 miejsc). Jeszcze 57-67 miejsc przypadnie tej części Republikanów, która nie poparła RN.

Czy zadziała kordon sanitarny?

Nowy Front Ludowy i partie skupione wokół Macrona wzajemnie wycofały w wielu okręgach swoich kandydatów, by uniknąć rozproszenia głosów i udaremnić RN zdobycie większości bezwzględnej.

Lider Zjednoczenia Narodowego Jordan Bardella zapowiedział, że tylko mając większość bezwzględną, obejmie urząd premiera.

Francja wybiera. Czy partia Marine Le Pen dojdzie do władzy? / autor: MOHAMMED BADRA/EPA/PAP

Jeśli RN nie zdoła utworzyć rządu, możliwy jest - sygnalizowany przez polityków i media - scenariusz szerokiej koalicji, łączącej deputowanych od socjalistów do Republikanów. Innym wymienianym scenariuszem jest rząd techniczny czy ekspercki, którzy działałby przez ograniczony czas - na przykład do kolejnego rozwiązania parlamentu.

Program odwrócenia reform Macrona

Prawica idzie do wyborów pod hasłem zaostrzenia przepisów o imigracji - na przykład, zniesienia „prawa ziemi” i ułatwienia wydalania z kraju cudzoziemców sprawców przestępstw i islamistów. Program gospodarczy RN przewiduje obniżenie VAT na paliwa i energię elektryczną.

»»Czytaj tutaj: Czy Marine Le Pen przejmie władzę we Francji?

Postulaty lewicy, jak podniesienie płacy minimalnej, zamrożenie cen energii i produktów pierwszej potrzeby, czynią jej program gospodarczy bardzo kosztownym. W Nowym Froncie Ludowym (NFP) ważną rolę odgrywa Francja Nieujarzmiona (LFI) partia skrajnie lewicowa, grająca na nastrojach antyizraelskich i oskarżane o antysemityzm.

Obie siły opozycyjne - skrajna prawica i NFP - zamierzają po wyborach zrewidować niepopularne reformy wprowadzone przez Macrona (jak podwyższenie wieku emerytalnego). Sposób ich wprowadzania wywołał nieufność i zniechęcenie wobec obozu rządzącego i samego prezydenta.

Macron rozpisał przedterminowe wybory 9 czerwca i prawo daje mu możliwość uczynienia tego ponownie nie wcześniej niż za rok.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)/bz

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Budżet państwa - jesień będzie gorąca

Polska na straży bezpieczeństwa paliwowego… Niemiec!

Zapukają do Twojego domu i sprawdzą. Nowy obowiązek

Triumf Polski! Gazprom zapłaci rekordową karę