Le Pen: Nasze zwycięstwo zostało tylko odroczone

Marine Le Pen, szefowa Zjednoczenia Narodowego (RN), które jak wynika z sondażu exit poll zdobyło trzecie miejsce w wyborach do francuskiego parlamentu, oświadczyła, że słabszy od prognozowanego wynik to tylko odroczenie sukcesu jej ugrupowania.

„Mam za duże doświadczenie, aby uznać za rozczarowujący wynik, który pozwala nam na podwojenie liczby posłów” - oświadczyła Le Pen w wypowiedzi dla telewizji TF1.

„Fale przypływu są coraz wyższe” - dodała.

„Gdyby nie zostało zawarte to nienaturalne porozumienie między Macronem a skrajną lewicą, Zjednoczenie Narodowe miałoby absolutną większość” - stwierdziła, oceniając, że obecna sytuacja jest „nie do utrzymania”.

Sondaż exit poll: Francuzi wybrali lewicę

Wszystko na to wskazuje, że pierwsze miejsce w przyspieszonych wyborach parlamentarnych we Francji zajęła lewicowa koalicja skupiona w Nowym Froncie Ludowym, choć nie ma ona większości bezwzględnej. Może dostać, według różnych sonadaży, od 172 do 215 mandatów.

Drugie miejsce zajął ruch Macrona, który ma otrzymać od 150 do 180 mandatów.

Zjednoczeniu Narodowemu przypadło trzecie miejsce z wynikiem od 132 do 152 mandatów.

PAP/bz

