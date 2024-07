Rosja atakuje rakietami szpital dziecięcy. Wiele ofiar

Co najmniej 10 zabitych i 35 rannych w Kijowie, również co najmniej 10 ofiar śmiertelnych i 41 rannych w Krzywym Rogu, zabici w Dnieprze i Pokrowsku w obwodzie donieckim – to bilans poniedziałkowego zmasowanego ataku rakietowego wojsk Rosji na Ukrainę. W Kijowie ostrzelano szpital dziecięcy.

W ataku zastosowano ponad 40 rakiet różnych typów - poinformowały władze.

W Kijowie rakieta uderzyła w szpital dziecięcy, największą w kraju klinikę Ochmatdyt. Minister zdrowia Wiktor Laszko, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, potwierdził, że są ofiary, jednak na razie odmówił podania ich liczby.

Pod gruzami wciąż znajdują się dzieci, trwa operacja ratunkowa. To zdjęcie ze szpitala dziecięcego w Kijowie zrobione w pierwszych minutach po ostrzale obiegło internet. Rosjanie zniszczyli oddział onkologiczny, dializ, reanimacji i sale operacyjne – podaje telewizja Biełsat.

Kolejne ciała wyciągane są spod gruzów szpitala dziecięcego w Kijowie. Aktualnie do akcji ratunkowej zaangażowano ciężki sprzęt - według Igora Kłymenki, szefa MSW Ukrainy, mali pacjenci i personel szpitala mogli ukrywać się przed atakiem w podziemiach budynku – nagranie telewizji Biełsat.

Pocisk, jak powiedział minister, trafił w budynek, w którym chore dzieci były dializowane. Na miejscu przeprowadzono akcję ratowniczą, małych pacjentów ewakuowano do innych szpitali. Nagrania ze zniszczonego budynku opublikował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. https://t.me/V_Zelenskiy_official/11049

Na wideo i zdjęciach widać zniszczone sale szpitalne, krew na podłodze, pacjentów z kroplówkami oczekujących na ewakuację przed budynkiem szpitala. Na miejscu pracują ratownicy, poszukując pod gruzami zasypanych osób. https://t.me/ukrinform_news/133217

Akcja ratunkowa trwa również w dzielnicy szewczenkowskiej Kijowa, gdzie rakieta zniszczyła klatkę schodową w bloku mieszkalnym.

„Spod gruzów (ratownicy) próbują wydostać ludzi. Słychać ich głosy” – powiadomił Kliczko.

Pomoc rannym i poszkodowanym w wyniku ostrzału w Kijowie / autor: PAP/EPA/HANDOUT EDITORIAL

Ofiary w całym kraju

W całym kraju około 20 osób zginęło, a około 50 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego – informował wcześniej szef MSW Ihor Kłymenko, jednak liczba ofiar rośnie. W Kijowie wiadomo o 10 zabitych, 10 ofiar śmiertelnych jest w Krzywym Rogu, rodzinnym mieście prezydenta Zełenskiego. Na pewno jedna osoba zginęła w Dnieprze. Również władze Pokrowska w obwodzie donieckim powiadomiły o trzech ofiarach ataku rakietowego.

Ukraiński strażak w akcji w centrum Kijowa / autor: PAP/EPA/HANDOUT EDITORIAL

„Dzisiejszy ranek po raz kolejny pokazał, że Rosja to kraj terrorystów i zwyrodnialców. Dziesiątki rakiet wystrzelonych w miasta w godzinach szczytu. Atak na największy szpital dziecięcy w kraju” – napisał minister Kłymenko.

Prezydent Ukrainy powiadomił wcześniej, że Rosjanie w zmasowanym ataku na ukraińskie miasta zastosowali ponad 40 pocisków rakietowych różnego typu.

Justyna Prus (PAP), sek

