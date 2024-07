Cyberataki na firmy - to już zjawisko masowe

Przedsiębiorstwa są coraz bardziej zagrożone cyberprzestępczością, w tym złośliwym oprogramowaniem, które daje hakerom zdalny dostęp do komputerów pracowników - pisze we wtorek „Puls Biznesu”.

Jak czytamy, „z danych laboratorium antywirusowego ESET wynika, że rośnie liczba cyberataków na przedsiębiorstwa”.

„Wzrost wielu wykrywanych zagrożeń rok do roku jest ogromy. Mówimy tutaj o dynamice rzędu 420 proc. dla niektórych typów zagrożeń, które dają przestępcom zdalny dostęp do komputera, czy 380 proc. dla innych, które mogą prowadzić m.in. do cryptojackingu (nielegalna praktyka wykorzystująca bez zgody właściciela komputer lub inny sprzęt do kopania kryptowalut – przyp. red.) - powiedział cytowany przez „PB” analityk laboratorium antywirusowego ESET Kamil Sadkowski.

Dodał, że „atakom sprzyja wciąż duża popularność pracy zdanej, podczas której trudniej jest dopilnować przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa”.

Wzrost ataków

„PB” zaznaczył, że „w maju polskie firmy były pięć razy częściej niż przed rokiem atakowane złośliwym oprogramowaniem dającym hakerom zdalny dostęp do komputerów pracowników”. Zwrócono uwagę, że rozsyłane jest ono m.in. „w załącznikach, których nazwa sugeruje potwierdzenie zamówienia lub fakturę”.

Sadkowski ocenił, że najbardziej niebezpieczne „wydają się sytuacje, w których przestępcy uzyskują dostęp (do komputerów pracowników - PAP), a następnie, nie ujawniając się, obserwują działania, gromadzą dane i przekazują je osobom, które mogą wykorzystać je np. w celach politycznych”.

Cyberszpiegostwo

Redakcja zauważyła, że rośnie też „liczba ataków mających na celu szpiegowanie pracowników”, tzn. „hakerzy monitorują, które klawisze są naciskane na firmowych klawiaturach”.

„Skokowo wzrosła również liczba cyberprzestępstw polegających na (…) cryptojackingu. Hakerzy infekują sprzęt ofiar za pomocą złośliwego oprogramowania, które działa w tle. Tego typu ataki generują dla firm znaczący wzrost kosztów operacyjnych, obniżenie wydajności systemów i stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych” - zaznaczono.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niebywałe! Polska firma paliwowa lepsza niż Shell i MOL

Jak luksusowe marki nabierają klientów

Most przez Narew o niebo tańszy od kładki Trzaskowskiego!

Budżet państwa - jesień będzie gorąca

Sadkowski wyjaśnił, że „najważniejsze zasady, których trzeba przestrzegać, to regularne aktualizowanie systemów i wyposażanie się w renomowaną ochronę antywirusową”. Dodał, że „kluczowa pozostaje edukacja pracowników”.

PAP/ as/