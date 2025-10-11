Wojska Obrony Cyberprzestrzeni: Nie klikaj w link na WhatsApp!

To nie jest kolejny fałszywy alarm. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, odpowiedzialne za bezpieczeństwo cyfrowe Polski, ostrzegają przed groźną kampanią phishingową wymierzoną w użytkowników WhatsAppa. Oszuści podszywają się pod naszych znajomych, a jedno kliknięcie wystarczy, by stracić dostęp do konta i narazić bliskich na kłopoty.

Cyberprzestępcy opracowali nową, wyjątkowo skuteczną metodę wyłudzania danych. Ofiary otrzymują wiadomość od znajomego z prośbą o oddanie głosu w fikcyjnym głosowaniu. Dołączony link prowadzi do spreparowanej strony, na której – po kliknięciu i wpisaniu numeru telefonu oraz kodu weryfikacyjnego – przestępcy przejmują konto WhatsApp ofiary. Od tej chwili mogą rozsyłać kolejne wiadomości do rodziny, przyjaciół i współpracowników, rozszerzając kampanię i pozyskując kolejne ofiary. Atak jest wyjątkowo dobrze przygotowany i zorganizowany. Użytkownicy muszą zachować szczególną czujność nawet wobec wiadomości od osób, które znają – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Jak chronić się przed atakiem?

Eksperci przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa:

Nie klikaj w podejrzane linki, nawet jeśli pochodzą od znajomych.

Zawsze weryfikuj źródło wiadomości.

Włącz weryfikację dwuetapową w ustawieniach WhatsAppa.

Używaj oprogramowania antywirusowego, szczególnie na urządzeniach mobilnych.

W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości, nie należy wchodzić w link ani podawać jakichkolwiek danych. Warto natomiast skontaktować się ze znajomym, którego konto mogło zostać przejęte, i poinformować go o sytuacji.

Sprawdź czy ktoś ma dostęp do twojego konta?

Jeśli podejrzewasz, że ktoś mógł przejąć twoje konto WhatsApp, możesz to łatwo sprawdzić: 1. Wejdź w Ustawienia > Podłączone urządzenia;

2. Sprawdź, czy na liście znajdują się nieznane urządzenia;

3. Usuń każde, którego nie rozpoznajesz;

4. Zmień hasło i ustawienia zabezpieczeń konta;

5. Ostrzeż znajomych, że twoje konto mogło zostać wykorzystane do wysyłki fałszywych wiadomości.

Zgłaszaj próby oszustw

Każdą podejrzaną wiadomość – niezależnie od kanału komunikacji – warto zgłosić do CERT Polska za pomocą specjalnego formularza online. Dzięki temu służby mogą szybciej reagować na nowe zagrożenia i chronić kolejnych użytkowników. Pamiętaj: cyberbezpieczeństwo zaczyna się od ostrożności – twojej i twoich bliskich.

