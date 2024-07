Mieszkania: Dopłaty do kredytu wcale nie pomagają!

Dopłaty do kredytów hipotecznych nie pomagają w zakupie nieruchomości — wynika z doświadczeń krajów oferujących takie programy – pisze w środowym wydaniu „PB”. Prowadzą do wzrostu cen, nie pobudzają aktywności budowlanej, nie zwiększają odsetka rodzin zamieszkujących własną nieruchomość.

„Od początku przyszłego roku ma ponownie ruszyć program dopłat do kredytów hipotecznych — Kredyt na start” – czytamy w dzienniku. Jak twierdzą autorzy tekstu, skuteczność takich programów w zwiększaniu dostępności mieszkań zależy przede wszystkim od tego, w jakim stopniu dopłaty przekładają się na pobudzenie aktywności firm budowlanych, a w jakim na wzrost cen. Subsydiowanie kredytów może przybierać dwie formy: dopłatę do wkładu własnego oraz dopłatę do raty kredytu. „W jednym i drugim przypadku ekonomiczne skutki są podobne — zwiększają popyt na nieruchomości” – podaje „PB”. Przytacza przy tym przykłady z kilku krajów, w których testowano takie rozwiązania.

Zachodnie rozwiązania

Np. brytyjski program Help to Buy składał się z kilku komponentów, a jednym z nich były pomocnicze kredyty państwowe na zakup nieruchomości. Gospodarstwo domowe mogło uzyskać dofinansowanie w postaci nieoprocentowanego kredytu, co zmniejszało wymagania co do wkładu własnego oraz zmniejszało dopłaty przez pierwsze lata spłacania kredytu.

Okazuje się, że na pograniczu metropolii Londynu jedynym skutkiem był wzrost cen, a aktywność budowlana nie zmieniła się w istotnym stopniu. Z kolei na pograniczu Anglii i Walii, gdzie po wprowadzeniu programu ceny nie uległy istotnej zmianie, wzrosła aktywność budowlana. Różnice między tymi regionami tłumaczy się elastycznością podaży nieruchomości. Ze względu na regulacje oraz ograniczoną podaż ziemi w Londynie bardzo trudno rozpocząć nowe projekty budowlane, ale problem ten nie dotyczy wiejskich zazwyczaj terenów pogranicza Anglii i Walii. Podobne zależności zaobserwowano także w innych krajach.

PAP/ as/