Wieś bez dostępu do leków. Jak wyleczyć rynek apteczny?

Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego apeluje o liberalizacji przepisów dotyczących zakładania aptek. Chodzi o poprawę zaopatrzenia w leki ludności zamieszkującej tereny wiejskie.

Według danych rządowego Rejestru Aptek i GUS ponad 400 gmin z terenów wiejskich nie ma dostępu do aptek, co prowadzi do olbrzymich nierówności społecznych

„Zachodzi pilna potrzeba zmiany przepisów dotyczących rynku aptecznego, czyli odejścia od mówienia o nim głównie w skali ogólnopolskiej i większym skupieniu się na mniejszych miejscowościach, bo to ich mieszkańcy najmocniej odczuwają konsekwencje zmian w prawie” – ocenia Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

Samorządowcy podkreślają, że „apteka jest jednym z najważniejszych miejsc z punktu widzenia wielu mieszkańców, szczególnie tych starszych lub z małymi dziećmi”. Według samorządowców problemu z dostępnością aptek na terenach wiejskich nie rozwiązują punkty apteczne, ponieważ, ich właściciele nie mają możliwości sprzedawania wszystkich produktów leczniczych, a ich oferta jest ograniczona w porównaniu do aptek.

Konieczne odejście od Apteki dla Aptekarza 2.0

Polski rynek apteczny od dawna uchodzi za jeden z najbardziej przeregulowanych w Europie.

Utrzymanie obecnych regulacji, w tym tzw. Apteki dla Aptekarza 2.0, może prowadzić do dalszego pogorszenia dostępu do leków i usług farmaceutycznych. Powinniśmy dążyć do liberalizacji prawa farmaceutycznego, regulacji aptecznych po to, by po pierwsze ściągnąć inwestorów na rynek apteczny, a po drugie, żeby pobudzić konkurencję” – twierdzą samorządowcy.

Zgodnie ustawą Prawo farmaceutyczne apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest, jeżeli na dzień złożenia wniosku, liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób. Warunkiem wydania zezwolenia jest też, by odległość od miejsca planowanej lokalizacji do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej wynosiła co najmniej 500 metrów.

Na podstawie materiałów PAP Samorząd oprac. Sek

