Miał być akademik za 1 zł, jest za 1533 zł

Obietnice o akademikach za 1 zł sypały się jak z rękawa. Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewniał, że projekt „Akademik za 1 zł” zostanie wdrożony. Zaraz po wyborach cała inicjatywa zniknęła jak kamień wrzucony do wody. Stawki za miejsce w akademiku osiągają rekordowe poziomy – nawet 1533 zł we Wrocławiu.

To jest nasza kolejna gwarancja. Akademik za złotówkę - powtarzał wielokrotnie Kosiniak-Kamysz w 2023 roku.

Niezwykle pewny siebie, lider Trzeciej Drogi zapowiadał przemyślane - tak sądzę - plany na realizację swojego pomysłu wobec młodych ludzi, borykających się z coraz wyższymi kosztami wynajmu mieszkania.

Chcemy dać szansę młodym ludziom, że jak idą na studia, przeprowadzają się do innych miejscowości, żeby nie musieli się martwić o to, gdzie zamieszkają - mówił lider PSL przed wyborami, podkreślając znaczenie wsparcia dla studentów i odpowiedzialności uczelni.

Pół roku po triumfalnym marszu do władzy, rzeczywistość boleśnie zderzyła się z obietnicami wyborczymi. Studenci, którzy liczyli na tanie zakwaterowanie, muszą zmierzyć się z rosnącymi cenami akademików. Ceny sięgają nawet 1533 złotych za miesiąc.

Ceny akademików w górę

Okazuje się, że w takich miejscowościach jak Wrocław czy Poznań studenci mają problemy ze znalezieniem odpowiedniego miejsca do zamieszkania podczas studiów. Ceny akademików stale rosną, zmuszając studentów do szukania alternatyw, często znacznie droższych

Wrocław

Wrocławskie uczelnie oferują miejsca w akademikach za ceny od 450 do 1533 zł miesięcznie, zależnie od standardu. Na Politechnice Wrocławskiej ceny zaczynają się od 500 zł, na Uniwersytecie Wrocławskim od 630 zł, a na Uniwersytecie Ekonomicznym od 780 zł. Przykład:

W chwili obecnej ceny w domach studenckich, zależnie są od standardu pokoi i budynku, wynoszą: od 675 zł do 1533 zł za jedynkę oraz od 654 zł do 981 zł za dwójkę. Od października ceny ulegną zmianie, ale z pewnością nie będzie to duża podwyżka. Nowy cennik jest obecnie negocjowany z samorządem studenckim - podała Małgorzata Moczulska z Uniwersytetu Przyrodniczego Wrocławskiej.

Poznań

Poznań także nie prezentuje się lepiej. Opłaty za miejsce w pokojach dwuosobowych wynoszą od 500 do 600 zł, a za jedynki nawet 1260 zł. Politechnika Poznańska oferuje miejsca za 540 do 1195 zł, a Uniwersytet Medyczny od 580 do 1460 zł.

Miesięczne opłaty za akademiki UAM w porównaniu do ub. roku wzrosły o 5 do 7 proc. Najtańsze jest miejsce w dwuosobowym pokoju bez łazienki i umywalki w DS Babilon - kosztuje 620 zł. Za miejsce w podobnym pokoju, ale z umywalką, należy zapłacić 630 zł. Najdroższy w ofercie UAM jest jednoosobowy pokój z łazienką i aneksem kuchennym w DS Hanka - kosztuje 1260 zł - zaznaczyła rzeczniczka uczelni Iwona Cieślik

Jak dodaje, „liczba miejsc ogółem nie zmienia się w stosunku do poprzedniego roku”.

Piętrzące się problemy

Jak widać, obietnice Kosiniaka-Kamysza o akademikach za złotówkę okazały się bardziej chwytliwe na plakatach wyborczych niż w rzeczywistości. Ceny zakwaterowania studentów nadal rosną, a polityczne deklaracje o tanim zakwaterowaniu stały się kolejnym przykładem, jak łatwo jest obiecywać i niezrealizować. Studenci mogą tylko marzyć o złotówkowych akademikach, patrząc na swoje rosnące rachunki i przypominając sobie słowa lidera PSL – „To jest nasza kolejna gwarancja”

pap, jb