Wykryte w mięsie superbakterie to problem dla zdrowia

Superbakterie, zwane także mikrobami patogennymi, to oporne na działanie szerokiego spektrum antybiotyków bakterie wywołujące trudne do wyleczenia infekcje, stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Ostatnio wykryto je w próbkach mięsa w jednym z dyskontów spożywczych.

Na prośbę Stowarzyszenia Otwarte Klatki zlecono badanie wybranych próbek mięsa z sieci dyskontów zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku.

Wyniki okazały się bardzo niepokojące. W przeszło 40 procentach, czyli w średnio co trzecim opakowaniu stwierdzono obecność superbakterii. Po dokładnym przeanalizowaniu próbek, analitycy potwierdzili skażenie mięsa szczepami bakterii ESBL posiadających zdolność do wytwarzania enzymów rozkładających antybiotyki beta-laktamowe oraz bakterie MRSA - gronkowca złocistego opornego na metycylinę. W badaniu wykryto także inne bakterie: w 80 proc. próbek Enterococci, w 40 proc. bakterie E. Coli, w 27 proc. Campylobacter, w 23 proc. szczepy Listeria monocytogenes i w 7 proc. bakterie z gatunku Salmonella.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki badane próbki pochodziły z hodowli przemysłowej w Polsce, opartej na rasach zwierząt trafiających do uboju zaledwie w ciągu sześciu tygodni. Zaznaczają także, iż hodowanym zwierzętom przyspieszono wzrost w ciągu ostatnich 60 lat aż czterokrotnie, nie tylko dzięki ich selekcji genetycznej, ale na początku także antybiotykom, które go stymulują.

Nienaturalnie szybki przyrost masy ciała mocno obciąża organizmy kurcząt hodowanych na mięso, do tego dochodzi duże stłoczenie panujące w kurnikach i w konsekwencji tworzy to podatny grunt do rozwoju chorób oraz generuje zapotrzebowanie na antybiotyki – podkreśla Katarzyna Miśkiewicz ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki.