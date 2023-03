Zobacz co potrafi czarnuszka

Czarnuszka siewna, zwana również czarnym kminem to mała niepozorna roślina

Znana jest już od blisko od czasów starożytnego Egiptu, kiedy to powstały pierwsze zapiski o jej uprawie oraz wykorzystaniu. Natomiast pierwsze badanie biorące pod uwagę czarnuszkę powstało w 1964 roku, a do dzisiaj istnieje 458 recenzowanych publikacji na jej temat.

Co przypisuje się czarnuszce?

Oprócz tego, że to skarbnica kwasów tłuszczowych omega-3 oraz omega-6, olejków eterycznych, wapnia, magnezu, cynku, potasu i żelaza, to dodatkowo wykazuje działanie plejotropowe na cały organizm. Przypisuje się jej między innymi działanie przeciwbólowe, antybakteryjne, przeciwskurczowe, obniżające ciśnienie, hipotensyjne czy przeciwzapalne. Na tym jednak nie koniec, bowiem uwrażliwia na insulinę, chroni wątrobę oraz nerki czy zapobiega rozwojowi nowotworów.

Cukrzyca typu 2

Dwa gramy dziennie, tyle wystarczy, aby skutecznie obniżyć glukozy na czczo, poprawić wrażliwość insulinową oraz zwiększyć funkcję komórek beta trzustki.

Zakażenie bakterią Helicobacter Pylori

Zostało klinicznie udowodnione, że czarnuszka posiada zdolność do aktywacji substancji antybakteryjnych, w szczególności tych zwalczających infekcje bakterią Helicobacter Pylori.

Wysokie ciśnienie krwi

Stosowanie 100-200 mg ekstraktu z czarnuszki dziennie przez dwa miesiące wykazuje potencjał obniżający ciśnienie krwi u osób z jego podwyższonym poziomem.

Astma

Jeden z głównych składników aktywnych czarnuszki – thymohion okazuje się lepszy od flutykazonu w leczeniu astmy u zwierząt. Odnosząc to do ludzi, stwierdzono, że wywar przyrządzony z czarnuszki ma właściwości przeciwastmatyczne.

Rak jelita grubego

Badania z wykorzystaniem ekstraktu z czarnuszki dały podobny wynik w kontekście hamowania nowotworu jelita grubego co inna podobna w działaniu substancja, zwana chemoagentem 5 – fluoroacylem. Jest za to o wiele bezpieczniejszy. Do podobnych wniosków naukowcy doszli w przypadku oleju z czarnuszki.

MRSA

Gronkowiec złocisty jest oporny na działanie metycyliny. Natomiast czarnuszka dzięki swojemu odmiennemu działaniu antybakteryjnym jest ona skuteczna w zwalczaniu tego drobnoustroju.

Pomoc w odstawieniu opiatów

Nasiona czarnuszki świetnie sprawdzają się jako element terapii w leczeniu uzależnienia od opioidów.

Filip Siódmiak