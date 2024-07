Korzystasz z automatów na paczki? Umyj ręce po powrocie do domu

Rozwinięta sieć automatów do przesyłania i odbioru paczek na terenie całego kraju, to codzienność. Spotykane są w coraz to większej liczbie, przez co korzysta z nich stale poszerzające się grono odbiorców. Korzystając z tego rodzaju udogodnień często zapominamy o zasadach podstawowej higieny osobistej, przez co nieustannie narażamy się na obecność patogennych drobnoustrojów.

Myj ręce

Taki apel wystosowali badacze ze Studenckiego Koła Naukowego mikroGRAM przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uwagę naukowców przykuły często dotykane ekrany dotykowe obecne na powierzchni paczkomatów. W tym celu pobrali wymazy i odciski z wykorzystaniem specjalnych pożywek mikrobiologicznych z 64 wyświetlaczy automatów pięciu firm kurierskich w kilkunastu dzielnicach Lublina.

Próbki następnie przetransportowano do laboratorium Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie zostały poddane badaniom.

Pomimo znacznego stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni automatów paczkowych większość z drobnoustrojów stanowiły niegroźne dla człowieka bakterie i grzyby pochodzące z naturalnego środowiska miejskiego – podają badacze

Nie oznacza to jednak, iż odkryte w próbkach drobnoustroje są zupełnie obojętne dla naszego zdrowia. Studenci wykazali bowiem, że w wymazach znalazły się też bakterie, które mogą wywołać zakażenia u osób o obniżonej odporności, takie jak laseczka woskowa i pałeczka okrężnicy, odpowiadające za zatrucia pokarmowe. Członkowie SKN-u znaczyli także, iż w przestrzeni publicznej można natrafić również na bakterie pochodzenia kałowego, alergizujące zarodniki grzybów i wirusy grypy.

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów na ograniczenie kontaktu z potencjalnie patogennymi mikroorganizmami, które znajdują się w naszym otoczeniu, jest prawidłowe mycie dłoni po powrocie do domu – przypomnieli.

Źródło: https://sites.google.com/view/automatypaczkowe

Filip Siódmiak