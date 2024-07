Hala w Gdańsku dogaszana. Jest alert RCB

Pożar hali magazynowej w dzielnicy Nowy Port w Gdańsku został zlokalizowany. Trwa dogaszanie – podali w mediach społecznościowych strażacy. RCB wysłało do mieszkańców alert, by nie wchodzić do wody na plaży w Brzeźnie.

„Akcja gaśnicza hali magazynowej w porcie trwała całą noc – pożar został zlokalizowany ok. godz. 2.00, aktualnie trwa dogaszanie” – poinformowała w poniedziałek rano na platformie X Państwowa Straż Pożarna.

Podano, że na miejscu działa 40 zastępów straży pożarnej (ok. 100 strażaków), pojazdy z zakładowej straży pożarnej, statki z Morskiej Straży Pożarnej i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).

Poinformowano również, że na miejscu są zastępcy komendanta głównego PSP wraz z grupą operacyjną KG PSP. Działa sztab komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku.

Alert RCB

W poniedziałek rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z pożarem wysłało alert do mieszkańców Gdańska z informacją, by nie korzystali z plaży w Gdańsku-Brzeźnie z uwagi na możliwe zanieczyszczenie wody, w związku z pożarem w porcie.

Pożar wybuchł w niedzielę w godzinach popołudniowych przy ul. Oliwskiej w Gdańsku-Nowym Porcie. Ogień objął halę magazynową o powierzchni około 400 mkw.

49 zastępów

W nocy z niedzieli na poniedziałek na miejscu działało 49 zastępów PSP (ponad 120 strażaków), 4 pojazdy z zakładowej straży pożarnej, 3 statki z Morskiej Straży Pożarnej i jeden statek SAR.

Strażacy informowali, że w nocy na kanale portowym rozciągnięto zaporę sorpcyjną.

W niedzielę wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Gdańska, by zamknęli okna i nie zbliżali się do pożaru w promieniu 500 metrów.

PAP/ as/