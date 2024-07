Taylor Swift od teraz będzie Włoszką?

Władze miejscowości Castelnuovo Cilento w regionie Kampania na południu Włoch postanowiły przyznać honorowe obywatelstwo gwieździe amerykańskiej muzyki Taylor Swift. Podczas badań nad emigracją ustalono, że to stamtąd pochodził jej pradziadek Carmine Baldi.

W miasteczku, liczącym około 2800 mieszkańców wyrażano nadzieję, że piosenkarka odwiedzi rodzinne strony swego przodka przy okazji niedawnych koncertów w Mediolanie. Została zaproszona do miejscowości w krainie Cilento, a z jej otoczenia napłynęła odpowiedź , że bardzo docenia ona tę inicjatywę- podały lokalne media. Jak zaznaczają, gdy Taylor Swift dowiedziała się o włoskim pochodzeniu części jej rodziny, wyraziła pragnienie, by zobaczyć strony, z których jej przodek wyemigrował do Ameryki.

Mieszkańcy nie doczekali się Taylor Swift, ale w ostatnich dniach, gdy przebywała we Włoszech, poznali historię jej pradziadka.

Dziadek gwiazdy

Przypłynął on do Ameryki jako nastolatek z 14 centami w kieszeni. Powiodło mu się za Oceanem , a dzięki udanym inwestycjom założył bank Baldi w Filadelfii. Poślubił Amerykankę Louise Eurindine Sorbenheimer, z którą miał siedmioro dzieci. Jego córka Rosa Baldi wyszła za mąż za Archiego Deana Swifta. Jednym z ich dzieci jest Scott Swift, ojciec Taylor- wyjaśniła włoska prasa.

W Castelnuovo Cilento mieszka daleki krewny rodziny Baldi- Giuseppe Galzerano, który przeanalizował drzewo genealogiczne swojej rodziny.

Na artystkę czekają honorowe obywatelstwo i klucze do miejscowości. Poza tym burmistrz Gianluca D’Aiuto postanowił, że jedna z ulic otrzyma imię Charlesa Carmine Antonio Baldiego, bo tak w USA brzmiało pełne imię i nazwisko przodka Taylor Swift.

Ceremonię tę zapowiedziano na przyszły rok.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

PAP/ as/

