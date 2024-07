Efekt Taylor Swift w Polsce? Analitycy Pekao sprawdzili

Już w czwartek, 1 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie amerykańska supergwiazda Taylor Swift wystąpi z pierwszym koncertem. W stolicy zagra trzy razy w ramach trasy „Eras Tour”. A ponieważ każdy piosenkarki jest czymś w rodzaju zjawiska gospodarczego o potencjalnie inflacyjnych konsekwencjach, analitycy banku Pekao postanowili zbadać, czy Taylor Swift może doprowadzić do wzrostu inflacji w Polsce.

Taylor Swift sama jest zjawiskiem: w kwietniu magazyn „Forbes” umieścił ją na liście miliarderów.

Rekordowa trasa

Majątek Swift przekroczył tę barierę w dużej mierze dzięki trwającej od wiosny 2023 roku najbardziej dochodowej trasie koncertowej w historii „Eras Tour”, która ma się zakończyć w grudniu 2024 r.

Jak piszą eksperci banku Pekao „trasa >Eras Tour< nie tylko ustanowiła nowe rekordy w przemyśle muzycznym, ale także dostarczyła do analizy makroekonomicznej coraz częstszego przypadku znaczącego wpływu dużych imprez kulturalnych na gospodarkę”.

Zjawisko swiftlation

Pojęcia „swiftlation” albo szerzej „swiftonomics” zyskały popularność w 2023 r. Chodzi o ekonomiczny wpływ, jaki na gospodarkę miast goszczących piosenkarkę mają jej fani.

Tournée amerykańskiej gwiazdy kreuje gigantyczny popyt, szczególnie w sektorze usług turystycznych. Setki tysięcy fanów wydają pieniądze na bilety na koncerty, przeloty, zakwaterowanie, gastronomię czy pamiątki. A dodatkowo szukają atrakcji i ciekawych obiektów takich jak muzea czy centra handlowe.

Szacuje się, że turyści, którzy przyjadą na sierpniowe koncerty do Warszawy mogą zostawić nawet ok. 190 mln zł. Do Polski przyjadą m. in. Amerykanie, których nie było stać na bilety w USA.

Czy w skali makro?

_„To że koncerty Taylor Swift mają wpływ na gospodarkę w skali mikro nie podlega wątpliwości. Jednakże, czy te efekty są na tyle duże, żeby były widoczne w statystykach dla gospodarki krajowej?” - zastanawiają się eksperci banku Pekao w swej analizie.

Analitycy sprawdzili, jak „kształtowała się odsezonowana inflacja usług w miesiącach bliskich organizacji koncertu (zarówno przed, jak i po) po wyłączeniu trendu z poprzednich miesięcy (żeby oczyścić z wpływu bieżącego momentum procesów cenowych)” w krajach, w których Taylor Swift dawała koncert podczas trasy „Eras Tour” - czytamy na stronie banku Pekao.

I co się okazało? „W większości przypadków ciężko mówić o jakimkolwiek zauważalnym wpływie koncertów Taylor Swift na krajową inflację usług” – piszą eksperci.

Tylko dwa kraje

Są dwa kraje, w których efekt koncertu jest zauważalny. To Szwecja i zwłaszcza Portugalia.

„W samym miesiącu koncertu inflacja usług w Szwecji została nietypowo podbita o 0,4 pkt. proc., a w Portugalii o ponad 1,5 pkt. proc! To dodało w tych krajach odpowiednio 0,1 pkt. proc. i 0,4 pkt. proc. do inflacji ogółem” – zwracają uwagę.

Skok skumulował się w cenach usług związanych z turystyką. „Jednakże, już w pierwszym miesiącu po koncercie następowała korekta tych wzrostów zerująca całkowity efekt bez trwałych zmian w procesach cenowych”. Tyle że, jak podkreślają analitycy banku, są to kraje o najmniejszej gospodarce według nominalnych wolumenów.

Jakie wnioski?

„Wnioskujemy z tego, że dla większych gospodarek (w tym Polski) wpływ jest niezauważalny. Koncerty Taylor Swift mają znaczenie dla wybranych miast i sektorów gospodarki, ale w skali makro wpływ jest niezauważalny” - przekonują.

