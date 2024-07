Mandat za brak szczepień. Ile zapłacisz?

W obliczu rosnącej liczby odmów szczepień, GIS (Główny Urząd Sanitarny) zamierza zreformować system kar, zmniejszyć liczbę niezaszczepionych dzieci i wprowadzić nowe mechanizmy monitorowania oraz egzekwowania szczepień - podaje DGP.

Kara za odmowę szczepień

W 2024 roku rodzice, którzy nie zaszczepią swoich dzieci zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień, mogą zostać ukarani grzywną. Obowiązek szczepienia dotyczy dzieci i młodzieży do 19. roku życia.

Do szczepień obowiązkowych zaliczamy min. szczepienia przeciwko:

- gruźlicy,

- wirusowemu zapaleniu wątroby typu B,

- błonicy,

- krztuścowi,

- tężcowi,

- ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis),

- odrze,

- śwince,

- różyczce,

Najpierw upomnienie, później kara

Sanepid najpierw wysyła rodzicom upomnienie, wzywając ich do szczepienia dziecka. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, sprawa trafia do wojewody, który może nałożyć grzywnę. Początkowa kwota wynosi 500 zł, ale w przypadku dalszego uchylania się od obowiązku, kara może wzrosnąć do 10 tys. zł jednorazowo, a łącznie do 50 tys. zł na jednego rodzica.

System szczepień był nieefektywny, gdyż nałożenie kary administracyjnej może trwać latami. Dlatego GIS zapowiada planowane jest wprowadzenie mandatów nakładanych bezpośrednio przez sanepid.

Nadchodzą zmiany, czyli szybsze egzekwowanie danych

Zmiany mają być możliwe dzięki nowym systemom administracyjnym, które umożliwią szybsze i bardziej skuteczne egzekwowanie obowiązku szczepień poprzez wykorzystanie baz danych zawierających numery PESEL i adresy niezaszczepionych dzieci.

To pozwoli nam nie tylko lepiej monitorować sytuację, lecz także interweniować - komentuje Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny

Nowy system gromadzenia danych

Dzięki nowej bazie danych, GIS będzie mógł bezpośrednio docierać do rodziców niezaszczepionych dzieci, oferując zaległe szczepienia.

Statystyki odmów szczepień

Statystyki pokazują, że problem niezaszczepionych dzieci w Polsce narasta. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba odmów przyjęcia obowiązkowych szczepień wzrosła dwukrotnie – z 49 tysięcy w 2019 roku do ponad 87 tysięcy w 2023 roku. Najwięcej odmów odnotowano w województwach śląskim, wielkopolskim i pomorskim.

Co roku odnotowujemy coraz wyższy wskaźnik odmów szczepień obowiązkowych dzieci i młodzieży. Najtrudniejsza sytuacja (najwięcej odmów w przeliczeniu na 1000 osób w wieku do 19 lat) to województwa oznaczone kolorem czerwonym. Najniższy wskaźnik odmów jest w województwach oznaczonych kolorem jasno-żółtym. Taka sytuacja grozi nam epidemiami wyrównawczymi chorób, przeciw którym mamy dostępne, bezpłatne, bezpieczne i skuteczne szczepionki. Dotyczy to szczególnie miejsc, kiedy na danym terenie zbierze się większa grupa niezaszczepionych dzieci. Wtedy kontakt z np. wirusem odry czy bakterią krztuśca, grozi w dłuższej konsekwencji, lokalną epidemią - podaje serwis Szczepienia.info

Szczepienia.info

