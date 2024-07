Tysiące osób na bruk. PKP Cargo: "Rozważamy scenariusze"

W piątek odbyło się spotkanie związkowców z nowym zarządem PKP Cargo. Podczas kolejnej rundy rozmów omawiano m.in. sytuację firmy i zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych w spółce - poinformował przewoźnik w piątkowym komunikacie.

Jak poinformował PAP prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek, rozmowy nie przyniosły przełomu.

„W piątek zarząd przekazał tylko bieżącą sytuację spółki, żądnego przełomu nie mamy. Cały czas stoimy na stanowisku, że możemy rozmawiać o restrukturyzacji zatrudnienia tylko w kontekście planów naprawczych spółki. Musimy wiedzieć, jak spółka będzie wyglądała po zwolnieniu 4 tys. pracowników” - powiedział szef związku maszynistów.

Niestety planów naprawczych brak.

Gdzie jawność działań?

Dodał, że strona społeczna chciałaby poznać m.in plany naprawcze zarządu; jaka będzie przyszła struktura spółki i w jakich grupach pracowniczych uzasadniona będzie redukcja zatrudnienia.

„Z tego, co przekazuje zarząd, ograniczenie zatrudnienia wynika z konieczności ograniczenia kosztów, ale samo ograniczenie kosztów na oślep nie uzdrowi sytuacji spółki, więc chcielibyśmy rozmawiać o planach naprawczych” - powiedział Miętek.

Są zwolnienia

Pod koniec maja zarząd spółki zdecydował o „uruchomieniu programu skierowania do 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy”. W drugiej kolejności wyjaśnił o co chodzi, i na początku lipca zarząd PKP Cargo poinformował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, mających objąć do 30 proc. załogi. Kolejny cios nadszedł w czerwcu , kiedy zarząd podjął uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu, z upływem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia, Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

PKP największym przewoźnikiem kolejowym w Polsce

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Jako Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz: Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.

