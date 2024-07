GUS ujawnił, o 20 proc. spadła produkcja samochodów

Produkcja samochodów osobowych wyniosła 22,1 tys. sztuk w czerwcu 2024 r., tj. o 20,8% mniej r/r, wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano spadek o 0,3% do 152 tys. aut.

GUS podał także, że produkcja samochodów ciężarowych (wraz z ciągnikami drogowymi do ciągnięcia naczep) wyniosła 30 562 sztuk w czerwcu 2024 r. i wzrosła o 10,4% r/r. W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano wzrost o 21,9% r/r do 183 642 sztuk.

Produkcja pojazdów do transportu publicznego w Polsce w czerwcu br. wzrosła o 0,4% r/r do 522 sztuk. W okresie styczeń-czerwiec br. odnotowano wzrost o 30,3% r/r do 3 501 sztuk.

