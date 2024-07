Przemysł Niemiec tonie. Problem dla polskiego eksportu?

Seria negatywnych odczytów wskaźników szacujących przyszłą koniunkturę (PMI) dla gospodarki Niemiec i całej strefy euro. Wartości wskaźnika PMI w przemyśle w lipcu br. mają wartość poniżej 50 pkt co oznacza spadek aktywności przemysłowej, a co gorsza ich wartości są wyraźnie gorsze niż rynkowy konsensusu, co oznacza, że stan koniunktury pogarsza się bardziej od przewidywań analityków.

Niemcy w głębokich spadkach

Wskaźnik Menadżerów Logistyki PMI niemieckiego sektora przemysłowego wyniósł 42,6 pkt w lipcu br. wobec 43,5 pkt przed miesiącem, poinformował S&P Global, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 44 pkt.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki PMI niemieckiego sektora usługowego wyniósł 52 pkt w lipcu br. wobec 53,1 pkt przed miesiącem, poinformował S&P Global. Konsensus rynkowy wynosił 53,3 pkt.

Strefa euro – problemy w przemyśle

Wskaźnik Menadżerów Logistyki PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 45,6 pkt w lipcu br. wobec 45,8 pkt miesiąc wcześniej, poinformował S&P Global. Konsensus rynkowy wynosił 46,1 pkt.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki PMI dla usług strefy euro wyniósł 51,9 pkt w lipcu br. wobec 52,8 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała S&P Global. Konsensus rynkowy wynosił 53 pkt.

Dane zza Odry to zły sygnał dla polskich firm. Eksport Polski do Niemiec notuje coraz większe spadki. W pierwszym kwartale 2024 roku wartość eksportu do zachodniego sąsiada zmniejszyła się o 8,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. To już trzeci kwartał spadków z rzędu (…) Spadek eksportu nastąpił we wszystkich sześciu głównych kategoriach. Najsilniej zmniejszyła się sprzedaż towarów klasyfikowanych jako środki transportu – zwłaszcza części, co wskazuje, że głównym czynnikiem spadków polskiego eksportu jest dekoniunktura w niemieckiej branży motoryzacyjnej – wskazuje portal money.pl

ISBnews, Oprac. Sek

