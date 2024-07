Rewolucja w sprzedaży drewna! Wprowadzą system punktowy

Czekają nas poważne zmiany w zasadach sprzedaży drewna. Od początku 2025 roku w systemie Lasów Państwowych pojawi się system punktowy, który ma promować lokalny przerób drewna i ograniczyć jego eksport. Obecnie najwięcej nieprzetworzonego surowca pozyskanego z naszych lasów trafia do Niemiec.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło kilka miesięcy temu dziewięć rekomendacji, których celem jest ograniczenie eksportu nieprzetworzonego drewna z Polski. Resort zapewnia, że są one opracowywane i mają zacząć obowiązywać od 2025 roku. „Specjalny zespół w Lasach Państwowych opracowuje kompleksową strategię w tym zakresie i mechanizmy uszczelniające sprzedaż drewna” – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Jak pisze PAP, Dorożała wyjaśnił, że od nowego roku w systemie sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe pojawi się kategoria, która ma promować lokalny przerób drewna. „Ważnym komponentem nowej polityki w tym zakresie będzie element proklimatyczny. Lokalność przerobu ma być osobną kategorią w tzw. historii zakupowej i przysługiwać będą za nią punkty” – zdradził wiceminister.

Międzyresortowy zespół wypracuje kompromis?

Pod koniec czerwca Lasy Państwowe poinformowały, że powstanie międzyresortowy zespół ds. ograniczenia eksportu surowca drzewnego. Mieliby go tworzyć przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Komendy Głównej Policji, Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, wojewody pomorskiego, urzędów transportowych oraz portów morskich.

Ponad 14 mln ton w cztery lata

Jak podaje PAP, powołując się na dane LP, z Polski w latach 2019-2023 sprzedano za granicę 14,3 mln ton nieprzetworzonego drewna. Tylko w ub.r. było to 2,2 mln ton. Z danych GUS wynika, że w latach 2019-2023 najwięcej nieprzetworzonego drewna wyeksportowano do Niemiec – 5,3 mln ton. To aż 37 proc. całości sprzedaży zagranicznej tego surowca. Drugim w kolejności kierunkiem eksportowym są Chiny, gdzie w ciągu czterech ostatnich lat trafiło 4 mln ton polskiego drewna.

80 proc. drewna kupują przedsiębiorcy

Większość pozyskiwanego przez Lasy Państwowe drewna przeznaczana jest dla przedsiębiorców. Kupują je oni za pośrednictwem Portalu Leśno-Drzewnego (70 proc. oferowanej miąższości) oraz w systemie sprzedaży aukcyjnej (30 proc.). Ogółem przedsiębiorcy są odbiorcami 80 proc. oferty Lasów Państwowych. Pozostałe 20 proc. trafia do sprzedaży detalicznej.

Ważna historia zakupów

Do aktywnego korzystania z Portalu Leśno-Drzewnego (PLD) uprawnieni są ci przedsiębiorcy, którzy posiadają tzw. historię zakupów, czyli już wcześniej nabywali drewno od LP. Z kolei na aukcjach systemowych drewno mogą kupować wszyscy, także nowe podmioty (bez historii zakupów). Trafia na nie też drewno, którego nie udało się sprzedać w ramach Portalu Leśno-Drzewnego. Przedsiębiorcy mogą też nabywać surowiec na aukcjach e-drewno, które odbywają się na bieżąco, jednak oferty nadleśnictw pojawiają się tutaj sporadycznie i często dotyczą niewielkich mas surowca, tzw. pozostałości drzewnych czy drewna pochodzącego z cięć sanitarnych lub prowadzonych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Źródło: PAP, Lasy Państwowe

Oprac. GS

