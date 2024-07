Rozwój małych gospodarstw. Do wzięcia 120 000 zł od państwa

Od czwartku do 22 sierpnia br. o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którzy są posiadaczami małych gospodarstw i prowadzą w nich produkcję ekologiczną lub planują wprowadzanie żywności na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Kwota wsparcia wynosi 120 tys zł - poinformował w czwartek resort rolnictwa.

W komunikacie ministerstwa wyjaśniono, że pomoc pochodzi z interwencji „Rozwój małych gospodarstw” Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

DLa kogo 120 000 zł?

„O pomoc może ubiegać się posiadacz gospodarstwa, które ma powierzchnię użytków rolnych nie większą niż 300 ha, oraz w roku wyjściowym jest małym gospodarstwem, tzn. gospodarstwem o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro” - podano.

Wypłata

Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej w kwocie 120 tys. zł i jest ona wypłacana rolnikowi w dwóch ratach. Pierwsza rata wynosi 80 proc. kwoty przyznanej pomocy, tj. 96 tys. zł – dla gospodarstw rozpoczynających działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (KŁD) oraz gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną.

Druga rata wynosi 20 proc. kwoty pomocy, tj. 24 tys. zł.

Przeznaczenie pieniędzy

Wsparcie przyznaje się na:

- operację zapewniającą zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji, w obszarze: produkcji ekologicznej lub produkcji ekologicznej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami ekologicznymi lub rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żywności (tylko produktów rolnych) na rynek w ramach KŁD (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie).

- Inwestycje materialne i niematerialne służące do prowadzenia produkcji rolnej, w tym ekologicznej, i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie lub rozpoczynania działalności w zakresie wprowadzania żywności (tylko produktów rolnych) na rynek w ramach KŁD, w tym: inwestycje budowlane; wyposażenie budynków lub budowli; zakup nowych maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym sprzętu komputerowego; wartości niematerialne i prawne.

- Operację: obejmującą wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z obszarami wsparcia, których dotyczy operacja; która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu; która jest w sposób racjonalny dostosowana do zasobów gospodarstwa oraz planowanej koncepcji zmian w gospodarstwie; spełniającą wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji.

- Operację, w wyniku realizacji której nastąpi wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym żywności w ramach KŁD, co najmniej o 30 proc. w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Termin składania wniosków

W komunikacie zaznaczono, że wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 25 lipca 2024 r. do 22 sierpnia 2024 r., wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

