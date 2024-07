Santorini: limit na turystów

Mieszkańcy obleganej przez turystów greckiej wyspy Santorini chcą ograniczenia liczby gości. „Santorini to cud natury, który może przekształcić się w potwora” - ostrzega właściciel jednego z hoteli.

Wielu mieszkańców Santorini uważa, że niegdyś idylliczna wyspa unikalnych wiosek i dziewiczych plaż została zniszczona przez masową turystykę.

Lokalne władze dołączyły więc do innych miejsc na świecie - takich jak Wenecja czy Barcelona - które sprzeciwiają się masowemu napływowi turystów.

Burmistrz Santorini Nikos Zorzos domaga się zmniejszenia liczby turystów przybywających wycieczkowcami do 8 tys. dziennie. Obecnie jest to ok. 17 tys. osób.

W naszym najlepszym interesie jest to, by wprowadzić limit - mówi burmistrz.

W ubiegłym roku wyspę odwiedziły 3,4 mln turystów. Goście obciążają przestarzałą infrastrukturę i wypierają miejscowych z rynku nieruchomości, podwyższając stawki za wynajem.

Georgios Damigos, właściciel hotelu, skarży się na pogorszenie się standardu życia lokalnych mieszkańców. „Santorini to cud natury, który może przekształcić się w potwora” - ostrzegł.

Niektórzy cieszą się jednak z większej liczby turystów.

Wszystko jest możliwe, gdy jest planowanie i infrastruktura. Chcemy pieniędzy czy nie? Chcemy mieć pracę i przychody czy nie? Nie można mieć spokoju i ciszy i zarabiać pieniądze - uważa Alexandros Pelekanos, przedstawiciel lokalnego stowarzyszenia handlowców.

Z Aten Natalia Dziurdzińska (PAP)/bz

