Wichura szaleje w Polsce. Są ofiary

W całym kraju strażacy odebrali do godz. 15.00 ponad 1300 zgłoszeń dotyczących gwałtownych wiatrów i silnych opadów - infomuje rzecznik komendanta głównego st. bryg Karol Kierzkowski. W Łodzi zginęła rowerzystka uderzona spadającym konarem.

Jak dodał najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województw warmińsko-mazurskiego kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Według przekazanych przez straż informacji są ofiary. Jedna osoba poniosła śmierć, a jedna została ranna. Są też poszukiwani.

Ofiara śmiertelna to ok. 60-letnia rowerzystka uderzona konarem na ścieżce rowerowej w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. W Poznaniu na Malcie ranna została kobieta, którą konar uderzył w głowę i nogę. Po wypadku przytomna trafiła do szpitala - zrelacjonował st. bryg. Kierzkowski.