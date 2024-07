Kredyt komercyjny korzystniejszy niż naStart

Z wyliczeń Związku Banków Polskich (ZBP) wynika, że program mieszkaniowy kredyt naStart nie poprawia zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, ale obniża koszt kredytu.

Jak poinformowała podczas konferencji prasowej wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka rządowy projekt w obecnym kształcie nie powoduje, że kredytobiorcy, którzy dzisiaj nie mają zdolności kredytowej, nagle ją uzyskają.

Jeśli dzisiaj chcielibyśmy zaciągnąć kredyt zwykły, kredyt na warunkach komercyjnych ze spłatą w ratach równych, to mamy wyższą zdolność kredytową niż w kredycie naStart. Można więc wysnuć z tego wniosek, że kredyt na start w istocie nie poprawia zdolności kredytowej. On bardziej obniża koszt kredytu - powiedziała wiceprezes.

Wskazała, że w Polsce w warunkach rosnących wynagrodzeń, rekordowo niskiego bezrobocia, dobrej sytuacji na rynku pracy, notowany jest znaczący wzrost zdolności kredytowej, dzięki któremu przy wyższych kwotach kredytów skraca się okres kredytowania.

28 m2 czy 30m2

Z wyliczeń ZBP wynika, że przy cenie metra kwadratowego na poziomie 12 tys. zł, singiel będzie w stanie - w ramach kredytu naStart - kupić 28-metrowe mieszkanie. Jeśli jednak zaciągnąłby on kredyt na warunkach komercyjnych z ratą stałą, wtedy mógłby kupić mieszkanie 30-metrowe.

W przypadku gospodarstwa pięcioosobowego mamy 87 metrów przy kwocie 12 tys. za metr, nieco więcej mamy przy kredycie komercyjnym. (…) Zarówno w przypadku singla jak i pięcioosobowej rodziny nie osiągniemy de facto limitu przeciętnej powierzchni przypadającej na osobę w Polsce - wyjaśniła wiceprezes ZBP.

Premia za wkład własny

Przyznała jednocześnie, że kredyt na Start przynosi korzyści głównie w postaci obniżenia wysokości rat odsetkowych, premiuje te osoby, które mieszczą się w limicie dochodowym i mają wysoki wkład własny, ponieważ mogą one w całości skorzystać z systemu dopłat.

Kredyt naStart w ograniczonym stopniu wspiera dostępność kredytową, a dobrze by było, żeby bardziej wspierał te gospodarstwa domowe, które dzisiaj nie są w stanie zaciągnąć kredytu - podkreśliła.

Kto będzie mógł się starać

Przed dwoma tygodniami na stronach Rządowego Centrum Legislacji poinformowano, że projekt ustawy o kredycie naStart został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów.

Projekt przewiduje m.in. nowelizację ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która zwiększy w latach 2024-2032 roczne kwoty maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa przekazywanych do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego z przeznaczeniem na dopłaty do rat kredytów. Dzięki temu w latach 2024-2025 udzielonych ma być łącznie ok. 100 tys. kredytów, przy założeniu, że średnia kwota kredytu - w każdym z lat realizacji programu - wynosi 410 tys. zł.

Z projektu wynika, że koszt dopłat do kredytów mieszkaniowych w przyszłym roku wyniesie ponad 1,15 mld zł, a w ciągu 10 lat będzie to łącznie prawie 19,4 mld zł.

Kredyt naStart ma być udzielany na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy.

Wysokość dopłaty do rat będzie uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. Bezdzietni uzyskają dopłatę do rat z oprocentowaniem 1,5 proc. Rodziny z jednym dzieckiem - 1 proc., z dwojgiem 0,5 proc., a z trojgiem i więcej - 0 proc.

W projekcie przyjęto też kwoty określające maksymalną podstawę naliczenia dopłat do rat, biorąc przy tym pod uwagę liczbę dzieci: 200 tys. zł w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego, 400 tys. zł w przypadku 2-osobowego, 450 tys. zł w przypadku 3-osobowego, 500 tys. zł w przypadku 4-osobowego i 600 tys. zł w przypadku 5-osobowego gospodarstwa domowego.

