Otrzymaj przelew nawet 120 000 zł. „Rozwój małych gospodarstw”

Już ponad dwustu pięćdziesięciu rolników złożyło wnioski w nowym naborze do programu „Rozwój małych gospodarstw”, stanowiącym realną szansę na modernizację i unowocześnienie produkcji. Zainteresowanie dopłatami jest bardzo duże, dlatego warto się pospieszyć. Nabór potrwa do 28 listopada, a do rozdysponowania jest blisko 515 milionów złotych z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pomoc skierowana jest do gospodarstw o powierzchni do 300 ha i wielkości ekonomicznej nieprzekraczającej 25 tys. euro. Dodatkowo ze sprzedaży produktów rolnik musi uzyskiwać co najmniej 5 tys. złotych przychodu rocznie.

Wsparcie ma formę ryczałtu i wynosi: 120 tys. zł dla gospodarstw ekologicznych lub działających w krótkim łańcuchu dostaw oraz 100 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Wydatkowanie środków? To proste

Przyznane środki można przeznaczyć m.in. na inwestycje budowlane, zakup maszyn czy modernizację zaplecza gospodarstwa. Warunkiem jest wzrost wartości sprzedaży o minimum 30 proc.

Wnioski

Wnioski składa się elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W poprzednich dwóch edycjach z programu skorzystało ponad 12 tysięcy rolników.

gs, jb