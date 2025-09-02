KRUS: To one otrzymają dłuższy zasiłek macierzyński

Rolnicy zyskali nowe możliwości w zakresie świadczeń rodzinnych. KRUS zdecydowała się wydłużyć o osiem do aż piętnastu tygodni zasiłek macierzyński w przypadku wcześniaków i noworodków wymagających dłuższej hospitalizacji. Rozwiązanie obejmuje nie tylko rodziców biologicznych, ale również osoby, które przysposobiły dziecko lub przyjęły je na wychowanie.

Podstawowy okres przysługiwania zasiłku wynosi obecnie od pięćdziesięciu dwóch do siedemdziesięciu jeden tygodni, w zależności od liczby dzieci. Teraz świadczenie będzie można przedłużyć. Przy podejmowaniu takiej decyzji uwzględniony zostanie m.in. tydzień ciąży, w którym doszło do porodu oraz masa urodzeniowa dziecka. Wysokość zasiłku pozostaje stała – tysiąc złotych miesięcznie. Aby uzyskać wydłużony zasiłek, rodzice muszą złożyć wniosek na specjalnym druku. Jest on dostępny w jednostkach KRUS, na stronie internetowej rządu oraz na platformie ePUAP. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie ze szpitala potwierdzające tydzień ciąży, masę dziecka i czas trwania hospitalizacji. Na dostarczenie wszystkich tych dokumentów rodzice mają trzy miesiące od zakończenia pobierania podstawowego świadczenia.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

gs, jb

Najdroższy kwadrans w historii polskiej gospodarki

Czy system kaucyjny to „przewał stulecia”?

Plan: 2800 km dróg do modernizacji

»»Mocne wystąpienie prezydenta Nawrockiego! Słowo „reparacje” nie przeszło Tuskowi przez gardło! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!