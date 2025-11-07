Przed dniem wolnym zaplanuj przelew

Wtorek 11 listopada to dzień wolny od pracy. To oznacza, że system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu.

Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Najbliższym takim dniem jest wtorek, 11 listopada. Warto zatem pamiętać, że przelewy, które zlecimy w poniedziałek, 10 listopada po godzinie 16:00, trafią na konta odbiorców w kolejnym dniu roboczym – czyli w środę, 12 listopada.

System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 11 listopada będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, KIR przeprowadzi tego dnia sześć sesji rozliczeniowych.

Niezależnie od dnia tygodnia, klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym.

