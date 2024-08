Wielka Brytania płonie! Co na to premier Starmer?

Brytyjski premier Keir Starmer w reakcji na ostatnie zamieszki w różnych miastach zapewnił w czwartek, że nie dopuści do „łamania prawa i porządku na naszych ulicach” i zapowiedział utworzenie nowej jednostki policyjnej do walki z gwałtownymi zakłóceniami porządku w całym kraju.

Zamieszki związane były z atakiem 17-letniego nożownika, który w poniedziałek w Southport koło Liverpoolu wdarł się na kurs jogi i tańca dla dzieci, zabijając trzy kilkuletnie dziewczynki i raniąc ośmioro innych dzieci oraz dwoje dorosłych. We wtorek wieczorem zamieszki wybuchły one koło meczetu w Southport, a w środę wieczorem koło Downing Street w Londynie oraz w Hartlepool w północno-wschodniej Anglii. Większość ich uczestników stanowili zwolennicy skrajnej prawicy, a na gwałtowność ich przebiegu wpływały krążące w mediach społecznościowych doniesienia, jakoby sprawcą ataku był muzułmański azylant.

Oskarżonym o zabójstwo jest Axel Muganwa Rudakubana, który jak już wcześniej informowały media, urodził się w Cardiff w Walii, ale jego rodzice pochodzą z Rwandy.

Starmer spotkał się w czwartek z komendantami policji, których zapewnił, że mają jego pełne wsparcie w zapobieganiu podobnym zamieszkom w przyszłości, a następnie z dziennikarzami na konferencji prasowej. Skrytykował podczas niej „niewielką, bezmyślną mniejszość w naszym społeczeństwie”, która zmusiła pogrążoną w żałobie społeczność do „podwójnego cierpienia”.

Gang bandytów wsiadł do pociągów i autobusów, udał się do społeczności, która nie jest ich własna. Następnie zaczęli rzucać cegłami w funkcjonariuszy policji. Policjantów, którzy zaledwie 24 godziny wcześniej mieli do czynienia z atakiem na dzieci w ich społeczności” – powiedział, zapowiadając utworzenie jednostki policyjnej do walki z takimi zamieszkami. „Ci bandyci są mobilni. Przemieszczają się od społeczności do społeczności. I musimy mieć policję, która może zrobić to samo.