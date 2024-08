Rozrzutny jak… Tusk. Zamiast cięć, cudowne rozmnożenie

Już nie tylko skład Rady Ministrów jest rekordowo liczny, a nazwisk wszystkich sekretarzy i podsekretarzy stanu nie sposób spamiętać. Również kancelaria rządu Donalda Tuska szybko „pęcznieje”. W ciągu pół roku zatrudnienie w KPRM znalazło niemal stu nowych pracowników. A miało być tak tanio…

Miało być skromniej i oszczędniej, ale nie jest. W ciągu pół roku – od 13 grudnia do 10 czerwca – pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znalazło 95 pracowników – podaje portal dorzeczy.pl. Kiedy koalicja 13 grudnia, pod wodzą Donalda Tuska, objęła władzę pod koniec ub.r., alarmowała, że budżet kancelarii premiera po rządach Mateusza Morawieckiego nie spina się. Jan Grabiec, szef KPRM, podkreślał wówczas, że zagrożone są nawet pensje dla zatrudnionych, które mogą być wypłacane w ratach. Miało rzekomo brakować 3 mln zł, o co oskarżano poprzedników. Według Grabca, jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był m.in. przerost zatrudnienia w Kancelarii za czasów PiS. Poseł Koalicji Obywatelskiej stwierdził nawet, że doszło do „naruszenia dyscypliny finansów publicznych”.

Miała być redukcja 10 proc. etatów

Niedługo później szef KPRM zadeklarował redukcję 10 proc. etatów. I rzeczywiście, jak podaje „Fakt”, zwolniono 39 pracowników, dodatkowo posady straciło 18 członków rządu. Wynagrodzenia dla tych osób w okresie wypowiedzenia przekroczyły 2 mln zł. Zwolnienia nie oznaczają jednak „odchudzenia” KPRM.

Jest 95 nowych

Jak wynika z odpowiedzi Grzegorza Karpińskiego, wiceszefa kancelarii Tuska, na interpelację poselską, „w ciągu pół roku – od 13 grudnia do końca czerwca – pracę w KPRM znalazło 95 pracowników m.in. w Biurze Prezesa Rady Ministrów, Departamencie do Spraw Równego Traktowania czy Departamencie Polityki Senioralnej” – czytamy. „W grupie pracowników zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w KPRM oraz doradców i asystentów politycznych w okresie od 13 grudnia 2023 r. do końca czerwca 2024 r., zatrudnionych zostało 21 osób: Prezes Rady Ministrów, 2 wiceprezesów Rady Ministrów, 7 ministrów, 3 sekretarzy stanu, 4 podsekretarzy stanu, Szef Służby Cywilnej, Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów oraz 2 głównych doradców Prezesa Rady Ministrów” – wylicza Karpiński. Wnioski niech każdy wyciągnie sobie sam.

Źródło: KPRM, gov.pl, dorzeczy.pl, Fakt

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rząd Tuska wbije polskim przewoźnikom nóż w plecy?

Szału nie ma. Oto emerytura olimpijska Igi Świątek

GITD każe inspektorom łupić kierowców i przewoźników!

Bruksela daje zgodę na fuzję. Powstaje globalny gigant

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: