"Zasiłek pogrzebowy powinien wynieść 8 tys. zł"

Zasiłek pogrzebowy powinien zostać podwyższony do minimum 8 tys. zł (z 4 tys. zł obecnie) i być co roku waloryzowany, ocenia Polska Izba Branży Pogrzebowej (PIBP).

„Zasiłek pogrzebowy w zaproponowanej ostatnio przez ministra finansów wysokości już dziś jest za niski do pokrycia kosztów pochówku, a bez corocznej waloryzacji pogłębi jeszcze bardziej cały problem z tym związany. […] Dziś powinien on wynosić co najmniej 8 tysięcy złotych” - czytamy w komunikacie.

Polska Izba Branży Pogrzebowej (PIBP), która należy do Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) walczy o podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego.

„ Za niski na pokrycie kosztów pochówku”

Jak przypomniano, ostatnio do kwestii zasiłku pogrzebowego odniósł się minister finansów Andrzej Domański, który stwierdził, że kwota ta powinna wynieść 6 450 zł, zaś zapytany o jej waloryzację, odpowiedział: „nie ma takiej potrzeby”.

„Zasiłek pogrzebowy w zaproponowanej ostatnio przez ministra finansów wysokości już dziś jest za niski do pokrycia kosztów pochówku, a bez corocznej waloryzacji pogłębi jeszcze bardziej cały problem z tym związany” - powiedział prezes PIBP Robert Czyżak, cytowany w komunikacie. Odniósł się też do argumentu, że regularna waloryzacja tego świadczenia powodowałaby nadmierny wzrost kosztów czynności pogrzebowych.

„Ze smutkiem i zaskoczeniem przyjmujemy informacje, że w związku z podniesieniem kwoty zasiłku pogrzebowego ceny naszych usług pójdą w górę. One po prostu naturalnie dostosowane będą do podwyżek czekających nas jako branżę” - wskazał prezes.

Liczba zgonów

Czyżak wylicza, że przy obecnej liczbie zgonów, która wynosi około 400 tysięcy rocznie, na podniesienie wysokości świadczenia, rząd chce wydać kwotę 1,038 mld zł.

Od kilku lat w KPRM leży przecież gotowy projekt nowelizacji Prawa Pogrzebowego, który uszczelniłby znacznie działalność branży i pozwoliłby tym samym na uzyskanie prawie trzykrotności podniesionego świadczenia - wskazał prezes i zaapelował do rządzących o pilne zajęcie się przyjęciem projektu tej nowelizacji.

Z opublikowanej w maju ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu wynikało, że koszt podniesienia zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł od 1 lipca 2024 r. to 892,3 mln zł w tym roku, a w okresie dziesięcioletnim - 24 537,3 mln zł.

Skąd pieniądze na zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy finansowany jest m.in. ze środków funduszu rentowego, który stanowi część Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W OSR wskazano, że mimo deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (stopień pokrycia wydatków z wpływów ze składek i ich pochodnych w 2022 r. wynosił 86%), fundusz rentowy ma nadwyżkę przychodów ze składek nad wydatkami (w 2023 r. w wysokości 15,9 mld zł, a stopień pokrycia wydatków z wpływów ze składek i ich pochodnych w 2022 r. wynosił 125%).

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Plan Hennig-Kloski. Schłodzić branżę drzewną na raty

Dlaczego Kursk? Nareszcie znamy cel ofensywy

Bruksela rozjedzie polski przemysł?

Likwidacja walcowni. 460 osób bez pracy w regionie

isbnews, jb

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: