Zysk netto ING BSK w II kw. poniżej oczekiwań

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2024 roku spadł do 964,7 mln zł z 1.099,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Wynik okazał się 1,5 proc. niższy od oczekiwań rynku na poziomie 979,3 mln zł.

Oczekiwania 8 biur maklerskich co do wyniku netto za drugi kwartał wahały się od 868,8 mln zł do 1098,9 mln zł.

Zysk netto w II kwartale spadł 12 proc. rdr i 3 proc. kdk.

W I połowie 2024 roku grupa ING Banku Śląskiego wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 1,96 mld zł, podczas gdy rok wcześniej zysk wynosił 2,01 mld zł.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 2.041,3 mln zł i okazał się 2 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.003,8 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 1 proc. rdr i 6 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik z prowizji wyniósł 571 mln zł i był zbliżony do szacunków rynku w wysokości 574,1 mln zł. Wynik ten wzrósł 7 proc. rdr i spadł 1 proc. kdk.

Odpisy wyniosły w drugim kwartale 291,9 mln zł i były o 31 proc. wyższe od oczekiwań analityków na poziomie 222,9 mln zł. Odpisy wzrosły 48 proc. rdr i 49 proc. w ujęciu kwartalnym.

