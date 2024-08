Z Katowic polecisz bezpośrednio na... Madagaskar

Swój debiut miało dziś bezpośrednie, dalekodystansowe połączenie czarterowe z lotniska Katowice-Pyrzowice na wyspę Nosy Be, położoną przy północno-zachodnim wybrzeżu Madagaskaru. Trasa obsługiwana jest przez włoską linię lotniczą Neos na zlecenie biura podróży Itaka.

Jak przekazał Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport, połączenie na wyspę Nosy Be realizowane będzie przez cały sierpień, w każdą środę. Jak podaje Business Insider Polska, obsługujący trasę samolot Boeing 787-9 ma 28 miejsc w klasie ekonomicznej premium i 331 miejsc w klasie ekonomicznej. To pierwsze kursy z Katowic na Madagaskar. Dotychczasowe połączenia z Czarnym Lądem realizowane z tego lotniska to Mombasa w Kenii, Zanzibar czy Bandżul w Gambii.

108 tras regularnych i czarterowych

„Należąca do Madagaskaru wyspa Nosy Be jest ciekawym uzupełnieniem bogatej letniej siatki połączeń katowickiego lotniska, która obejmuje 108 tras regularnych i czarterowych” — skomentował Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem. „Trzymamy kciuki za komercyjny sukces tego kierunku i wierzymy, że już w przyszłym roku zagości on na dłużej w ofercie wylotów z Katowic” — dodał.

Lider w czarterach

Katowice Airport to największe polskie lotnisko czarterowe. W 2023 roku na 5,6 mln obsłużonych podróżnych aż 2,6 mln skorzystało z siatki połączeń czarterowych. Prognoza na br. zakłada, że po raz pierwszy w historii, zostanie przekroczona granica 6 mln pasażerów. Ponad 3 mln osób z tej liczby będą stanowić osoby korzystające z połączeń realizowanych na zlecenie biur podróży.

Źrdo: Business Insider Polska, PAP

