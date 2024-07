Rząd planuje podział LOT-u?

Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury oraz pełnomocnik rządu ds. CPK od 1 lipca odpowiada za strategiczne decyzje w sprawie PLL LOT. Zaczął swoją działalność od rzucenia pomysłu… podziału naszych flagowych linii lotniczych. Z LOT-u miałaby być wydzielona część zajmująca się przewozami cargo.

Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury oraz pełnomocnik rządu ds. CPK udzielił obszernego wywiadu portalowi wnp.pl. Odpowiadając na pytania związane z poważnym uszczupleniem projektu CPK w kluczowym obszarze cargo Maciej Lasek stwierdza:

Cargo lotnicze powinniśmy rozwijać, ale mówmy o realnych liczbach i możliwościach. Może powinna się pojawić nasza linia, która specjalizowałaby się w obsłudze tego rynku? Z własnymi samolotami i obsługą. Na potrzeby lotów takimi frachtowcami można by już teraz wykorzystywać infrastrukturę m.in. lotniska w Katowicach. All cargo ma swoje zalety – takie samoloty mogą latać tam, gdzie nie wykonuje się rejsów z pasażerami.

LOT osiąga fenomenalne wyniki finansowe, więc rząd chce… podzielić firmę / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

Czy ja dobrze rozumiem – chciałby pan LOT-u Cargo jako osobnej linii lotniczej? – pyta prowadzący rozmowę red. Adam Sierak z wnp.pl.

To jest niewykluczone. Jeżeli LOT podjąłby takie wyzwanie i oszacowałby, że rynkowo ma to sens… Popatrzmy na Lufthansę, która – to fakt - jest zdecydowanie większa niż nasz LOT. Oni mają swoje frachtowce. Jest ich blisko dwadzieścia. Dlaczego my mamy czekać z rozwojem cargo do otwarcia lotniska w Baranowie? Przecież to nie jest warunek, by ten segment się u nas rozwinął z sukcesem. Powinniśmy już wcześniej pomyśleć o tym, by na tym rynku wypracować mocniejszą pozycję właśnie przy pomocy własnych samolotów all cargo. Katowice, z racji dostępu do największych firm przemysłowych w kraju, są dobrym miejscem, by to wypróbować.