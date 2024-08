Kasy fiskalne. Próg 20 tys. zł sprzedaży zachowany!

Opublikowany projekt rozporządzenia resortu finansów dot. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących utrzymuje na poziomie 20 tys. zł kryterium wielkości sprzedaży nieobjętej tym obowiązkiem i zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień.

Jak podano w uzasadnieniu projektu na stronie Rządowego Centrum Legislacji, rozporządzenie ministra finansów z 24 listopada 2023 r. przestanie obowiązywać 1 stycznia 2025 r. Brak publikacji nowego skutkowałby od początku nowego roku objęciem obowiązkiem stosowania kas fiskalnych wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień z prowadzenia ewidencji w tej formie. Nowe rozporządzenie ma obowiązywać w latach 2025-2026.

Praktyczne rozszerzenie obowiązku używania kas fiskalnych

Jak w wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, rozporządzenie przedłuża zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na okres dwóch lat (2025-2026) przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie kryterium wielkości sprzedaży, tj. 20 000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą. „Niepodjęcie działań prawnych nad wydaniem nowego rozporządzenia w ww. materii oznaczałoby objęcie obowiązkiem fiskalizacji wszystkich czynności wykonywanych przez podatników od pierwszej sprzedaży” - wyjaśniono.

Zaznaczono jednak, że zmodyfikowano katalog działalności, „do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe„. Rozporządzenie przewiduje, że zwolnienie nie obejmie takich czynności jak: dostawa towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar; świadczenie usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach, lub formie bezgotówkowej, jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę lub czynność jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła. „Wyłączenie z przedmiotowych zwolnień tych czynności powinno przyczynić się do uszczelnienia prowadzenia ewidencji. Proponowana zmiana jest odpowiedzią zarówno na postulaty rynku jak również sygnały o nieprawidłowościach w wykazywaniu wielkości sprzedaży przez organy kontrolne” - podkreślono w uzasadnieniu.

Sprzedaż biletów nadal bez kasy, ale kasa parkingowa już tak

Nadal ma być utrzymane zwolnienie z obowiązku fiskalizacji w odniesieniu do sprzedaży biletów na usługi publicznego transportu zbiorowego.

Od 1 stycznia 2026 nie będzie zwalniane z obowiązku posiadania kas fiskalnych świadczenie usług takich jak: prowadzenie parkingów, w tym przy użyciu urządzeń samoobsługowych wydających bilety.

Zaznaczono, że rozporządzenie ma na celu wprowadzenie przede wszystkim rozwiązań powodujących uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zapobieganie unikaniu opodatkowania i zaniżania obrotów.

Oszacowano, że w pierwszym roku działania rozporządzenia wpływy do budżetu, przy uwzględnieniu wydatków z budżetu poniesionych na zwrot części kosztów zakupu kas fiskalnych podmiotom objętym obowiązkiem ewidencji sprzedaży, mogą wzrosnąć o ok. 7,7 mln zł, a w kolejnym roku o ok. 19,5 mln zł.

„W latach 2027-2034 skutek szacuje się na poziomie ok. 46,3 mln zł dla każdego roku. Łączny skutek dla 10 lat wynosi ok. 397,6 mln zł” - napisano.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. za wyjątkiem: usługi parkingu samochodów i innych pojazdów oraz usług vendingowych (sprzedaży towarów i usług w automatach), w przypadku których obowiązek posiadania kas zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

PAP, sek

