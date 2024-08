Pacjenta zdiagnozuje ChatGPT? "Testy na pacjentach"

ChatGPT nie może być użyty jako narzędzie diagnostyczne w medycynie, bo w ponad połowie przypadków się myli – podsumowali kanadyjscy naukowcy z Uniwersytetu Zachodniego Ontario po przetestowaniu modelu na przypadkach pacjentów. ChatGPT umie jednak pisać czytelne odpowiedzi.

ChatGPT nie daje zgodnych z faktami diagnoz „mimo obszernej informacji, na której był trenowany”, a poprawne odpowiedzi dawał tylko w 49 proc. przypadków - do takich ustaleń doszli naukowcy z Shulich School of Medicine & Dentistry na Uniwersytecie Zachodniego Ontario (Western University). Artykuł o przydatności ChatGPT w diagnozach ukazał się właśnie w PLOS One https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0307383

Test na pacjentach

Medyczne umiejętności ChatGPT przetestowano na 150 przypadkach pobranych z publicznej bazy danych Medscape, używanej m.in. do sprawdzania umiejętności diagnostycznych lekarzy. Testy modelu prowadzono między wrześniem 2021 a styczniem 2023 r. Tylko w 74 przypadkach (49 proc.) diagnoza sztucznej inteligencji była trafna. „ChatGPT ma problemy z interpretacją wyników laboratoryjnych, wyników obrazowania i pomijał niektóre kluczowe informacje ważne dla diagnozy” – napisali autorzy „Oceny ChatGPT jako narzędzia diagnostycznego dla studentów medycyny i klinicystów” (Evaluation of ChatGPT as a diagnostic tool for medical learners and clinicians).

„Będziemy potrzebować intensywnego nadzoru nad tym jak (sztuczna inteligencja – przyp. PAP) jest używana, by zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by upewnić się, że ten rodzaj technologii AI będzie rozważnie udostępniany” - komentował cytowany w komunikacie zamieszczonym na stronie Uniwersytetu Zachodniego Ontario dr Amrit Kirpalani, profesor Schulich School of Medicine & Dentistry, współautor badania. Dodał, że korzystaniu z danych dostępnych w internecie musi towarzyszyć sprawdzanie ich poprawności na podstawie badań naukowych, analizowanych przez innych badaczy oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się z modelami AI.

Badacze zidentyfikowali przyczyny błędnych odpowiedzi, związane z tym, jak tworzone są duże modele językowe. „Konieczne jest rozważenie roli halucynacji AI, ponieważ mogą w znaczący sposób wpłynąć na trafność podawanej informacji. Halucynacje odnoszą się do odpowiedzi tworzonych przez model AI, które wydają się spójne, ale nie bazują na informacji faktycznej, pochodząc z pominięć, błędów lub przeoptymalizowania danych, na których trenowany jest model lub jego niezdolności do poprawnego rozeznawania w dwuznacznych lub niekompletnych danych wejściowych”.

Błedy maszyny

Błędy w diagnozowaniu mogą pochodzić także z uprzedzeń i błędów samych lekarzy, zawartych w informacji medycznej używanej do treningu. „Znaczenie ludzkiego nadzoru jest nie do przecenienia” - podkreślili autorzy, zwracając też uwagę na takie aspekty jak określenie odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z wykorzystania modeli AI.

Jednak badacze z Uniwersytetu Zachodniego Ontario wskazali też na możliwości użycia ChatGPT jako narzędzia pomocniczego.

Przy wszystkich wadach ChatGPT, które dyskwalifikują to narzędzie jako diagnostę, model w większości przypadków dawał poprawne oceny wykluczające część diagnoz różnicowych oraz poprawnie proponował dalsze kroki w tworzeniu diagnozy. Ponadto choć tylko 49 proc. diagnoz było trafnych, to już np. zdolność do odrzucania niepoprawnych opcji odpowiedzi była znacznie większa – wynosiła 74,33 proc.

Zauważono też, że model „był w stanie analizować złożone tematy medyczne i dokonywać syntezy w sposób łatwy do zrozumienia”. Autorzy pracy uznali to za korzystną opcję uzyskiwania uproszczonych wyjaśnień dla studentów medycyny i podkreślili, że z myślą właśnie o takim wykorzystaniu warto rozwijać użycie modeli AI.

Z Toronto Anna Lach

PAP/ as/