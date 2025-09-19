NBP w sierpniu nie kupował złota

W sierpniu zasoby złota w posiadaniu NBP nie zmieniły się – wynika z opublikowanych w piątek danych banku centralnego. NBP na koniec ubiegłego miesiąca miał ponad 515 ton złota, czyli tyle samo co na koniec lipca.

Na koniec sierpnia w posiadaniu polskiego banku centralnego było ponad 515 ton złota (prawie 16,57 mln uncji złota) – poinformował w piątek Narodowy Bank Polski. Tym samym zasoby złota w NBP nie zmieniły się, na koniec lipca miał on tyle samo złota.

Złoto NBP z wyższą wyceną

Zmieniła się za to wycena. Na koniec sierpnia złoto w posiadaniu NBP było warte 206,4 mld zł, czyli o prawie 2,3 mld zł więcej niż na koniec lipca. W przeliczeniu na euro wartość złota wynosiła prawie 48,36 mld euro, a więc o nieco ponad 0,5 mld euro więcej niż na koniec lipca. W dolarach wycena złota na koniec sierpnia wyniosła prawie 56,5 mld dolarów (wzrost o prawie 1,67 mld dolarów).

W ubiegłym tygodniu zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o strategicznym zwiększeniu udziału złota do 30 proc. oficjalnych aktywów rezerwowych.

PAP, sek

