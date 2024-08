Polskie szkoły: co czwarty gabinet psychologa pusty!

W Polsce brakuje 23,9 proc. psychologów szkolnych, a 308 gmin deklaruje, że nie ma obsadzonego ani jednego etatu takiego specjalisty. Najbardziej dramatycznie sytuacja wygląda na Podkarpaciu.

„”Skierowaliśmy ponad 2,5 tys. wniosków o dostęp do informacji publicznej do gmin, powiatów i miast z zapytaniem o to, ile etatów dla psychologów szkolnych jest planowanych w tym roku, ile etatów jest obsadzonych i ile mamy wakatów. Udało nam się zebrać ponad 88 proc. odpowiedzi i na tej podstawie powstał raport” – tłumaczy Dominik Kuc, członek zarządu Fundacji GrowSPACE, która monitoruje jaki dostęp do psychologów mają polscy uczniowie.

Punkty krytyczne

Podkreślił, że punktów krytycznych, czyli gmin bez ani jednego psychologa szkolnego tuż przed 1 września, jest 308. Są jednak pozytywy: w ciągu minionego roku wskaźnik ten zmalał o niemal jedną trzecią. Jest więc szansa, że specjalistyczna opieka psychologiczna będzie dostępna w większej liczbie mniejszych miast i miejscowości oddalonych od takich aglomeracji, jak warszawska, poznańska, śląska, trójmiejska czy wrocławska.

Warszawa na topie, Podkarpacie czerwoną latarnią

Wszystkich etatów dla psychologów szkolnych mamy w sumie około 9650, z czego 7344 jest obsadzonych, a 2306 czeka na chętnych. Dane pokazują znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi regionami kraju, a nawet w ramach tego samego województwa. Dobrym przykładem jest Mazowsze, gdzie na absolwentów psychologii czeka czeka 13,22 proc. miejsc pracy w wyuczonym zawodzie. Na całym Mazowszu jest to już 21,2 proc. wolnych miejsc. Tragicznie wygląda sytuacja na Podkarpaciu, które zamyka zestawienie. Niedobór specjalistów z zakresu psychologii szkolnej osiągnął tam niemal 39 proc.

Źródło: Fundacja GrowSPACE, PAP

Oprac. GS

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Plan Hennig-Kloski. Schłodzić branżę drzewną na raty

Dlaczego Kursk? Nareszcie znamy cel ofensywy

Bruksela rozjedzie polski przemysł?

Likwidacja walcowni. 460 osób bez pracy w regionie

»» Najnowsze wydanie „Wywiadu Gospodarczego” oglądaj tutaj: