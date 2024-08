Nowy kraj w BRICS? "Efekt Putina"

Azerbejdżan złożył we wtorek oficjalny wniosek o przystąpienie do bloku BRICS. Nastąpiło to dzień po wizycie w Baku dyktatora Rosji Władimira Putina, podczas której przywódcy obu państw omawiali taką decyzję.

„Azerbejdżan wystąpił już z oficjalnym wnioskiem” - oznajmił Ajchan Hadżizade, szef służby prasowej azerbejdżańskiego MSZ.

Baku na nowym kursie

Zainteresowanie Baku przystąpieniem do państw grupy BRICS było jednym z elementów wspólnego oświadczenia przywódców Rosji i Azerbejdżanu, Władimira Putina i Ilhama Alijewa, wydanego po ich spotkaniu w poniedziałek w Baku. Wcześniej podjęcie takiego kroku sygnalizował ambasador Azerbejdżanu w Rosji Polad Bulbuloglu.

BRICS, czyli co?

Grupa państw znana jako BRICS powstała w 2009 roku i została założona przez Brazylię, Indie, Rosję i Chiny. Od pierwszych liter nazw państw powstał akronim BRIC, do którego dołączono literę S od angielskiej nazwy Republiki Południowej Afryki (South Africa) - członka porozumienia od 2013 roku.

Obecnie blok zrzesza dziewięć państw (oprócz wyżej wymienionych również Etiopię, Iran, Egipt oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie). Na początku br. informowano, iż do bloku dołączyła także Arabia Saudyjska, jednak w połowie stycznia sprostowano tę informację. 1 stycznia 2024 roku do sojuszu miała przystąpić również Argentyna, lecz nowy prezydent tego kraju Javier Milei cofnął tę decyzję w ostatniej chwili, twierdząc, iż „nie uważa obecnie wstąpienia Argentyny do BRICS za odpowiednie”.

Wśród oficjalnych celów istnienia BRICS wymieniane są m.in. stworzenie nowego systemu walutowego oraz reforma ONZ. Obecnie organizacja zrzesza kraje, których łączny dochód przekracza jedną trzecią światowego PKB, a zamieszkuje je 45 proc. ludności Ziemi. Jej członkowie posiadają niemal 45 proc. światowych rezerw ropy naftowej. Większość z tych krajów oficjalnie utrzymuje neutralne stanowisko wobec wojny Rosji z Ukrainą i nie popiera zachodnich prób izolowania Moskwy na arenie międzynarodowej. Rosja objęła w styczniu br. rotacyjne przewodnictwo w BRICS.

Niektórzy eksperci oceniają, że rzeczywista współpraca gospodarcza w bloku i jego efektywność są obecnie niskie. Wynika to m.in. z tego, że gdy blok powstał, jego założyciele notowali bardzo wysoki poziom wzrostu gospodarczego, który jednak w ostatnich latach znacznie się obniżył.

Sebastian Markiewicz

PAP/ as/