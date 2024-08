Najsłabszy obszar polskiej gospodarki? Budownictwo

Budownictwo nadal pozostaje jednym z najsłabszych obszarów polskiej gospodarki i jest głównym powodem spadku inwestycji - ocenili ekonomiści banku ING w komentarzu do danych GUS. Dodali, że deweloperzy zmagają się obecnie z nadpodażą drogich mieszkań z powodu niskiego popytu.

Jak poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny, produkcja budowlano-montażowa w lipcu br. spadła rdr o 1,4 proc., a mdm wzrosła o 0,9 proc.

Budownictwo nadal pozostaje jednym z najsłabszych obszarów polskiej gospodarki i jest głównym powodem spadku inwestycji (budownictwo odpowiada za ok. 50 proc. inwestycji ogółem) - ocenili ekonomiści banku ING w komentarzu do danych GUS. Dodali, że wynik w lipcu był zdecydowanie lepszy niż w czerwcu, kiedy odnotowano spadek o 8,9 proc. rdr, ale wynikło to przede wszystkim z bardziej korzystnego układu kalendarza. W lipcu br. były dwa dni robocze więcej niż rok temu.