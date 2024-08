Dla niemieckich eksporterów Polska ważniejsza niż Chiny

W pierwszej połowie br. Niemcy odnotowały istotną zmianę w kierunkach swojego eksportu, co stawia Polskę w innym świetle jako kluczowego partnera handlowego naszych zachodnich sąsiadów. Najnowsze dane pokazują, że wartość niemieckiego eksportu do Polski przewyższyła eksport do Chin.

Jak wynika z analizy Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki, opartej na wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego, niemiecki eksport do Polski wzrósł w pierwszej połowie br. o 4,6 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., osiągając wartość 48,4 mld euro. Dla porównania, eksport do Chińskiej Republiki Ludowej zmniejszył się o 2,7 proc., do poziomu 48,2 mld euro.

Pomaga nam skracanie łańcuchów logistycznych

Polska stała się w ten sposób czwartym co do wielkości rynkiem zbytu dla niemieckiego przemysłu, wyprzedzając Państwo Środka, które spadło na 5. miejsce. Na czele niezmiennie pozostają Stany Zjednoczone. Tuż za nimi plasują się Francja i Holandia. Niemcy dostarczają do Polski przede wszystkim pojazdy, maszyny czy produkty chemiczne.

W zeszłym roku Niemcy kupili od nas towary i usługi za 80,3 mld euro (wzrost o 2,5 proc.), a sprzedali za 89,2 mld euro (spadek o 3,8 proc.). Oznacza to, że łączne obroty wyniosły 169,5 mld euro, o 0,9 proc. mniej niż w 2022 roku.

Trzecia najsilniejsza gospodarka na świecie

Niemcy są największym i najważniejszym partnerem handlowym Polski. Kapitał niemiecki od dawna w dużej skali obecny jest w naszym kraju. Jednak, zwłaszcza w ostatnich latach, intensywnie rozwija się odwrotny kierunek: coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na wejście na rynek niemiecki. Dotyczy to nie tylko, tradycyjnie już, branży budowlanej, ale także firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Ponadto, wielu polskich i niemieckich przedsiębiorców powiązanych jest ze sobą w ramach sieci dystrybucyjnych.

Źródło: PAP

Oprac. GS

